Украинский боец рассказал о жестких провокациях на Донбассе: это не война, а прятки

Украинский военный Евгений сообщил, что война на Донбассе сейчас приобрела очень тяжелую форму. Боевики не придерживаются Минских договоренностей и, например, в ночь со 2 на 3 июня жестко обстреливали позиции украинских военных. Наши бойцы уверены - это намеренная провокация.

"Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь как в прятки. Они хотят, чтобы мы повелись на их провокацию. Хотят, чтобы нас наказали. Ведь в последнее время они нас не провоцировали. Бои были, но они продолжались час. А сейчас каждые 10-15 стреляют уже из сильнейших видов вооружения: ПКМ, ДШК. Немножко подождут и снова провоцируют", - рассказал Евгений "Радио Свобода".

Военный сообщил, что боевики ведут обстрел позиций ВСУ, которые отметили ранее. Но наши воины не отвечают на провокации и не стреляют в ответ.

Отметим, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня - возле Новолуганского, Орехово и Богдановки. Один военнослужащий получил ранения.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали пятеро военных.