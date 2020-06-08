Український боєць розповів про жорсткі провокації на Донбасі: це не війна, а хованки

Український військовий Євген повідомив, що війна на Донбасі зараз набула дуже важку форму. Бойовики не дотримуються Мінських домовленостей і, наприклад, в ніч з 2 на 3 червня жорстко обстрілювали позиції українських військових. Наші бійці впевнені - це навмисна провокація.

"Коли по тобі стріляють, а тобі заборонено відстрілюватися це вже не війна, а якісь хованки. Ховаєшся, щоб по тобі не потрапили. Бігаєш як в хованки. Вони хочуть, щоб ми повелися на їх провокацію. Хочуть, щоб нас покарали. Адже останнім часом вони нас не провокували. Бої були, але вони тривали годину. А зараз кожні 10-15 стріляють вже з найсильніших видів озброєння: ПКМ, ДШК. Трошки почекають і знову провокують", - розповів Євген "Радіо Свобода".

Військовий повідомив, що бойовики ведуть обстріл позицій ВСУ, які відзначили раніше. Але наші воїни не відповідають на провокації і не стріляють у відповідь.

Зазначимо, що з початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню - біля Новолуганського, Горіхово і Богданівки. Один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, на Донбасі 6 червня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, постраждали п'ятеро військових.