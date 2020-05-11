Украинский фанк – перезагрузка! Кто такие Our Atlantic и почему их нужно услышать

В последние годы украинская музыкальная индустрия переживает глобальный процесс самоидентификации. Кажется, что культурный голод, предшествующий такому стремительному развитию, буквально подпитывает энтузиазм всех причастных к формированию локальной сцены. Количество талантливых артистов растет в геометрической прогрессии, в то время, как межжанровая пропасть стремительно сокращается, демонстрируя слушателям новые территории звучания.

Среди групп, что создают новую украинскую музыку, стоит выделить и Our Atlantic — коллектив, аналог которому вряд ли удастся найти на локальной культурной арене. Но кто же они?

Нельзя сказать, что Our Atlantic стремительно ворвались на инди-сцену. Новому релизу группы "Час Розваг" предшествовали три года усердной работы, англоязычный мини-альбом "Pillow" и множество фестивальных выступлений в различных уголках Украины. Но, как известно, музыка дожидается своего слушателя. И творчество Our Atlantic только подтверждает это правило.

Our Atlantic — Час Розваг

История группы берет начало в 2017 году, события разворачиваются в арендованной квартире в Умане. Сперва это, ничего не предвещающие, дружеские посиделки за цифровым фортепиано, в ходе которых со временем рождается первая песня. Именно этот момент — исходная точка для создания группы, пусть пока еще и на любительских началах.

Впервые Our Atlantic заявили о себе после участия в конкурсе молодых артистов Koza Music Battle, после чего коллектив получил возможность выступить на фестивале Файне Мiсто.

"Конечно, до участия в баттле мы писали музыку, иногда выступали на небольших мероприятиях. Тогда с нами был еще драмер — Влад Иванов. А потом увидели новость о наборе участников на Koza Music Battle и подумали — почему бы и нет?", — вспоминают участники группы.

Следом был дебютный мини-альбом "Pillow" — плод первых экспериментов и поисков собственного звучания. Три песни — три истории на различные темы: от вечных экзистенциальных вопросов до высветления проблематики загрязнения окружающей среды. Связующим звеном в таком разноплановом релизе стало звучание винтажных синтезаторов и мелодичный вокал. Впрочем, его особая ценность заключается в том, что группа перестает воспринимать свое творчество как хобби. Что и приводит нас в настоящее время.

Сегодня Our Atlantic объединяет трех профессиональных музыкантов: Виктор Байда занимается всеми аранжировками, а кроме — выступает в роли вокалиста. В то время, как Дмитрий Бакал — сонграйтер и бас-гитарист, а Алексей Быков — талантливый барабанщик.

Главное отличие группы заложено в их гедонистическом саунде. Our Atlantic — адепты жанровых кроссоверов. Звучание группы широким потоком выливается в красочную эклектичность. За основу коллектив использует тягучий инди-поп и задорное диско. Стоит прислушаться, чтобы заметить едва уловимые вкрапления других жанров. Музыку дополняет сладкозвучный вокал, то и дело переходящий на фальцет. А для создания фирменного звучания группа использует переливчатые пассажи аналоговых синтезаторов и ярко выраженный грув.

Мини-альбом "Час розваг" представляет собой новый виток в развитии коллектива и логичное продолжение поисков актуального звучания, начатого в ЕР "Pillow". Тексты и музыка теперь равноправны. Аранжировки стали более профессиональными, саунд — самобытным. Помимо основных жанров, в релизе нашлось место и этническим отсылкам. Our Atlantic виртуозно переосмысляют народные мотивы в песне "Ой, ти дiвчино", а также вольно цитируют стих украинского поэта Юрия Клена в аутро "Післямова". В то время, как авторские тексты песен обретают четкие месседжи — с переходом группы на украинский язык это стало прерогативой. Так в ироничном треке "Чуєш?" музыканты высмеивают современные реалии и клише поп-музыки. Вместе с тем одноименная песня с альбома "Час Розваг" повествует об информационном шуме и манипуляциях, которыми часто злоупотребляет ТВ.

Our Atlantic - ЧУЄШ?

Идеологически музыка группы — злободневный арт-жест, который освещает актуальные проблемы современного мира. Впрочем главный лейтмотив творчества коллектива скорее позитивный: Our Atlantic рассматривает окружающий мир не как врага, а все же как вдохновителя, несмотря на его временные нападки.

"Главный источник нашего вдохновения — это окружающий мир. Подумать только, здесь происходит столько всего — и захватывающего, и трагичного — эти события не могут остаться незамеченными", — делится группа и дарит ключ к пониманию собственной музыки: "Главное, видеть и впитывать красоту, оставаться в гармонии с собой и миром".

Так, восполняя баланс гармонии, Our Atlantic поставили себе за цель изменить ландшафт украинской инди-музыки, а если не изменить, то хотя бы расширить его парадоксально стесненные рамки.

Our Atlantic (фото: пресс-служба группы)