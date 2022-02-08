Украинский фигурист на Олимпиаде резко ответил журналистке о войне с Россией

"Извините, либо вы будете задавать вопросы о фигурном катании, либо я пойду отдыхать", - заявил Шмуратко.

Отметим, что на вопросы на русском языке Иван снова отвечал по-английски.

Шмуратко, пропустивший командные соревнования из-за положительного теста на коронавирус, смог принять участие в личных соревнованиях.

8 февраля фигурист продемонстрировал свою короткую программу под песню Шарля Азнавура "Une vie d'amou". За свое выступление Иван получил 78,11 балла и занял 22 место. Этого хватило для квалификации в произвольную программу, которая состоится 10 февраля.

Спортсмен поделился эмоциями от выступления в короткой программе.

"Был рад кататься, на изоляции этого не сделать. Кататься на Олимпиаде - это лучшее чувство на свете, очень горд, что я здесь и представляю свою страну. Жду выступления в произвольной. На изоляции все есть, кроме фигурного катания, а оно - самое главное на Олимпиаде. Чувствовал себя не очень хорошо, думал: "Я должен быть там, на льду". Когда вернулся с изоляции, чувства были еще более всеохватывающие, чем когда приехал сюда. Очень счастлив, хочу хорошо отдохнуть и продолжать исполнять свои программы. Очень хочу выступить в произвольной программе, это очень важно для меня", - сказал Шмуратко.

Лидером после короткой программы является американский фигурист Нейтан Чен, который за свое выступление получил 113,97 балла и установил новый мировой рекорд.

Отметим, что украинский фигурист выступает в мужском одиночном катании. Он трехкратный чемпион Украины (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 года). Также Иван дважды бронзовый призер чемпионата Украины (2016/2017, 2017/2018 года).

Иван Шмуратко отказался говорить с прессой о конфликте с Россией (GettyImages)