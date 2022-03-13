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Украинский писатель может получить Нобелевскую премию

Автор: Светлана Мащенко

Знаменитого украинского писателя Сергея Жадана выдвинули на соискание Нобелевской премии по литературе. Причем, сделала это Польша.

Об этом говорится в заявлении комитета литературоведческих наук польской Академии наук.

"Жадан - один из величайших поэтов и замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире, - по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", - говорится на сайте учреждения.

Действительно, Сергей сейчас помогает защищать город от захватчика, в том числе волонтерством, о чем он регулярно сообщает в своем Facebook.

Сергей Жадан помогает в Харькове (facebook.com/serhiy.zhadan)

Сергей Жадан - украинский писатель и переводчик, общественный деятель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма".

Награду Сергей Жадан может получить и за прозу, и поэзию.

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Сергей Жадан