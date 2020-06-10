У украинского депутата взорвалась квартира: всплыли скандальные подробности о владельце

В Днепропетровской области в городе Новомосковск в многоэтажном доме взорвалась квартира депутата областного совета Андрея Александровича. Взрыв был такой мощный, что произошел пожар и разрушена стена соседней квартиры. Пострадал сам владелец квартиры, у него диагностированы серьезные ожоги.

Полиция подозревает, что депутат хотел совершить суицид. Соседи рассказали скандальные подробности о владельце квартиры. По их словам, Андрей был неадекватным и избивал жену.

"Этот человек неадекватный. Мы последние два года просто мучились с этим соседом, он бил свою жену, дети были напуганы. Мы вызвали полицию. Он тут угрожал, что откроет газ, отключили газ. Мы с того момента на пороховой бочке", – рассказала соседка Людмила Степаненко в сюжете ТСН.

Пострадавшего депутата госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Около ста процентов поверхности тела поражены. Кроме этого, еще есть ожог дыхательных путей

В полиции уверены, он хотел покончить с собой. Перед трагедией мужчина отправил сообщение знакомым.

"Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания считать, что это попытка самоубийства. По предварительным выводам экспертов, взрыв произошел в результате утечки газа", – рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Сейчас эксперты выясняют, что именно взорвалось в жилье. Газовая служба сначала отрицала, что это природный газ, сейчас же воздерживается от комментариев. Другая комиссия выяснит масштабы разрушений.

В последнее время депутат был без работы, соседи говорят, что он всегда здоровался и особо не пил алкоголь.

В Номосковске взорвалась квартира депутата (ТСН)

Как мы ранее писали, в Днепропетровской области произошел взрыв в многоэтажке.