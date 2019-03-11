Украинцам перестанут продавать энергетики: чем вредны эти напитки

Почему энергетики вредны и почему их предлагают запретить продавать несовершеннолетним – в материале

Запретить продажу энергетиков несовершеннолетним предлагают Верховной Раде. В ВР на днях зарегистрировали законопроект, который предлагает решить это вопрос.

Соответствующий законопроект № 10117 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия здоровому образу жизни детей и подростков" зарегистрировали в Верховной Раде 1 марта 2019 года.

Что предлагают в законопроекте?

Планируется, чтобы к ряду нормативно-правовых актов внесли изменения по ограничению употребления энергетиков наряду с алкоголем и курением. Энергетики предлагают маркировать специальным образом. Так, на упаковке должно быть обозначено содержание сахара, кофеина, других биологически активных и тонизирующих компонентов. Также должны указывать предостережения о вреде напитков для детей, беременных женщин, женщин, которые кормят ребенка грудью и для людей, у которых есть сердечно-сосудистые болезни.

Энергетики должны разливать в тару, которая имеет вместимость не более 0,33 литра. Предлагают запретить продажу энергетиков лицам, не достигшим 18-летнего возраста, также должны запретить продавать их в помещениях и на территории любых учебных заведений, также на территории учреждений здравоохранения или из торговых автоматов.

Фото: Энергетики хотят запретить продавать возле учебных заведений (pixabay.com)

Кроме того, должны запретить рекламу энергетиков на телевидении и радио с 8.00 до 20.00. Рекламу таких напитков нельзя будет размещать вблизи учебных заведений или спортплощадок.

Как будут наказывать за нарушение закона?

Кодекс Украины об админнарушениях должны дополнить статьями, которые будут наказывать за нарушение этих норм. Так, за продажу напитков, содержание этилового спирта в которых превышает 0,5% объемных единиц, предусмотрен штраф от 100 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если будут продавать в таре более 0,33 литра, то будет наложен штраф от 100 до 400 н.о.м. Если будут продавать энергетик несовершеннолетнему, то штраф составит уже от 100 до 400 н.о.м. За торговлю энергетиками с рук будут штрафовать на сумму от 200 до 00 н.о.м. Если же обнаружат несовершеннолетнего, который употребляет энергетики, то ему вынесут предупреждение или же он вынужден будет уплатить штраф в размере от 3 до 5 н.о.м.

Почему энергетики вредны?

Часто говорят: "Что вредного в энергетиках? Кофеина там не больше, чем в обычной чашке кофе".

Действительно, количество кофеина в нем не всегда больше, но вреден и даже опасен энергетик другими своими составляющими и комбинациями составляющих.

Фото: Энергетики вредны не столько из-за кофеина, как из-за его комбинаций с другими составляющими, и особенно опасны эти напитки для молодежи (pixabay.com)

Большинство энергетиков имеют в своем составе немалую дозу кофеина и сахара, легальные стимуляторы, такие как гуарана. Также - аминокислоту таурин, витамины группы B, а также – вещество L-карнитин, одной из функций которого является превращение жиров в энергию.

"Причина для беспокойства заключается в том, что все эти витамины, растительные компоненты и аминокислоты содержащиеся в них в больших количествах, чем в естественном виде в продуктах или растениях, а также в том, что их сочетание с кофеином очень усиливает стимулирующий эффект", - убеждена диетолог Кэтрин Зерацкі.

Энергетики нарушают частоту сердечных сокращений. После приема энергетиков фиксируют большое количество звонков в скорую именно по причине нарушения работы сердца.

Также энергетики становятся причиной сильных головных болей, беспричинной тревоги и стресса, ведь нарушают деятельность мышления и нервной системы.

Фото: Употребление энергетиков ведет к диабету, депрессии, очень быстро вызывает нарушение работы сердца (pixabay.com)

Врачи подчеркивают, что регулярное употребление энергетиков подталкивает людей употреблять алкоголь, сигареты и даже наркотики. Кроме того, это формирует у людей агрессивное непредсказуемое поведение, часто даже опасное для окружающих. Очень вредна также передозировка витаминами, которое нередко бывает при потреблении энергетиков.

Длительное употребление энергетиков ведет к диабету 2 типа, поскольку панкреатическая железа сильно изнашивается. А именно она отвечает за выделение инсулина, который контролирует уровень сахара в крови. Хроническое "подслащивание" организма очень вредно. К таким же последствиям, кстати, ведет злоупотребление любыми сладостями.

Энергетики могут быстро вызвать резкое падение сил, бессонницу, раздражительность, депрессию, учащенное сердцебиение и серьезные последствия для сердечно-сосудистой системы. У многих они вызывают аритмию, у некоторых обостряется язвенная болезнь желудка, появляется боль в животе, развивается гастрит и другие болезни.

Напомним, ранее известная фитнес-тренер рассказала, можно ли пить алкоголь во время похудения.

Также диетолог рассказала о поразительно плохих последствиях употребления сахара и сладостей.