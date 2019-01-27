Украинцам пообещали повышение зарплат: сколько будем получать

Коллаж РБК-Украина

В сети считают, что рост средней зарплаты не отразится на украинцах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал громкое заявление о повышении средней заработной платы в 2019 году. По его мнению, украинцы в среднем будут получать 10,5 тысяч гривен. В сети к его заявлению отнеслись скептически. Украинцы считают его заявление математически правильным, но не совсем честным, ведь средняя зарплата учитывает повышение затрат на содержание политиков. Об этом украинцы написали под публикацией РБК-Украина в Facebook.

Как сообщалось ранее, Гройсман отметил, что не исключает еще более высокий уровень средней зарплаты, если удастся ускорить рост экономики. В сети заявление политика раскритиковали.

"Еще раз повысят себе зарплату средняя ещё больше будет", "Ему зарплату 1500 грн, как пенсия! Прожил бы, учил бы своих детей в Лондоне???", "Будем надеяться, что от него уже в этом году ничего не будет зависеть", "Отпустил цены, а теперь зарплаты повышает!!! Ты цены, хотя бы на основные продукты питания закрепи и снижай понемногу. И тогда не надо будет повышать зарплаты!!! А за повышение тарифов ЖКХ - вас всех, сволочи, надо расстрелять!!!", " Дебилы... с нашими ценами на газ воду и продукты... это надо было делать в 2010 году...а не 2019 пид*расы", — пишут под публикацией РБК-Украина в Facebook.

Один из читателей выявил закономерность повышения средней зарплаты в Украине.

"Средняя зарплата: один получает 10000, два других по 4000, средняя равна 6000. Теперь рассмотрим второй вариант: Чиновнику начисляют еще 30000 плюс первые 10000. Остальные остаются по 4000, но их средняя теперь 16000. Претензии есть??" — написал пользователь Евгений Егоров.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/www.rbc.ua

Напомним, что ранее правительство одобрило повышение зарплат преподавателям вузов.

Ранее мы рассказывали, что рост цены на газ "съест" повышение зарплат и пенсий.