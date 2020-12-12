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Украинцев предупредили об опасных елочных игрушках: как они могут навредить

Суббота 12 декабря 2020 18:35
Украинцев предупредили об опасных елочных игрушках: как они могут навредить
Как выбирать елочные игрушки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Многие супермаркеты в целях получения большей выгоды закупают дешевые елочные игрушки. Часть из них – безопасны. А часть из них могут привести к ряду проблем. Связывается это с тем, что "дождик", гирлянду или игрушки дети, а такде домашние животные могут "попробовать на вкус". Как обезопасить родных и к каким последствиям приводят некачественные изделия – рассказала эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская.

"Государство не способно регулировать весь поток фальсификата в Украине. Достаточно включить критическое мышление и делать выбор с точки зрения "а что будет, если". Что будет, если ребенок или домашнее животное съест игрушку или дождик? Ответ очевиден – будут неприятности", – предупредила она в эфире "Украина 24".

По словам эксперта, это может касаться "абсолютно любой продукции, которую вы приобретете в любом месте".

"Мы говорим не только о кассовых чеках, здесь важна сама форма. Есть ли запах, если брать ту же елочную игрушку, гирлянду, украшения – остается ли краска на руках... Игрушка должна быть без вкуса, без цвета, без запаха. Идеальный вариант, если она не вмещается в рот домашнему животному. В последнее время все больше появляется игрушек handmade – тоже обращаю внимание на то, чтобы все детали были закреплены, чтобы случайно не оторвались, не потерялись и не были "съедены" ребенком", – сказала Лизвинская.

Начальница отдела контроля в сфере торговли ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Ирина Мазепа считает, что из наиболее опасных "может быть новогодняя гирлянда или новогодние игрушки без информации или некачественные по составу". Госпродпотребслужба может проверить игрушку внепланово, "если потребитель пишет предпринимателю заявление на проведение экспертизы, и мы можем сделать экспертизу этого товара".

Напомним, что ранее в Украине снова активизировались аферисты, обманывающие с арендой новогоднего жилья.

Также мы рассказывали, где в Киеве можно купить елку. В нашем материале опубликованы адреса официальных рынков.

До этого сообщалось, что в Киеве в этом году устанавливают сразу три елки. Мы рассказывали, где они будут стоять и как их украсят.

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