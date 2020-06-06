Украинцев предупреждают о подъеме уровня воды в реках: где именно

Наводнение в Украине (иллюстративное фото: freepik.com)

Спасатели сделали заявление об изменении гидрологической ситуации в Украине

В Украине меняется гидрологическая ситуация и в некоторых областях ожидается повышение уровней воды в реках.

Об этом 6 июня говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели призвали граждан быть внимательными в связи с возможными затоплениями.

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, на реках Закарпатской области продолжатся повышения уровней воды в пределах русел рек, без негативных последствий на участке Тисы Великий Бычков-Хуст на 0,4 -0,8 м.

Также вода поднимется на Тисе возле поселка городского типа Вилок на 2,0 - 2,5 м.

Сегодня и завтра на реке Тиса около города Чоп ожидается повышение уровня воды на 1,5 - 2,0 м, без выхода воды на пойму.

6-9 июня на реках бассейна Припяти прогнозируют продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 м.

"Местами возможен выход воды на заводь", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что река Припять - наибольшая по площади бассейна, длине и водности правый приток Днепра (впадает в Киевское водохранилище).

Ранее мы писали о том, что в последние выходные мая Киев в свой день ушел под воду из-за сильных ливней, после чего в сети появились видео и мемы о "праздничном" потопе.

Добавим, что недавно директор Укргидрометцентра Николай Кульбида дал прогноз о том, что в Украине кардинально поменяется климат и исчезнут снежные зимы.

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Автор: Владимир Костырин