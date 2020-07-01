Украинцев разводят с арендой квартир в Киеве: раскрыта схема мошенников

Украинцы столкнулись с "разводом" при попытке снять квартиру в Киеве через популярный сервис бесплатных объявлений. Молодой человек рассказал, что впервые попался на удочку мошенников 20 июня, но вскоре история снова повторилась.

Схема мошенников описана в Facebook Киев Оперативный.

Увидев на сайте объявление про сдачу квартиры по приемлемой цене, парень договорился про встречу. Ему назвали условие: приехать в офис, заключить договор об аренде и оплатить первый месяц. После этого он с риелтором должен был ехать смотреть квартиру. Если же жилье не подойдет, то 100% суммы возвращают или предлагают другую квартиру.

После того, как договор в "офисе" был подписан, деньги (7800 грн) сняты с банкомата и переданы представителю "агентства" по имени Мария, осталось встретиться с риелтором Татьяной. Но она на встречу не пришла, а на вопрос по телефону, как вернуть деньги, ответила, что "никак", ведь молодой человек якобы разорвал договор.

"Я ответил ей, что сейчас приеду и сам заберу свои деньги, если они не хотят по-хорошему. Татьяна мне сказала, что у меня ничего не получится, так как помещение снималось посуточно. Я быстро полетел на Васильковскую. Как только я приехал, почти сразу же, встретил двоих мужчин. Выяснилось, что у нас аналогичные ситуации. Мы сразу же вызвали полицию. Как только приехала полиция, они нам посоветовали поехать в районное отделение и написать заявление, как мы и поступили", - пишет парень.

Но история на этом не заканчивается. Через некоторое время молодой человек и его девушка стали снова искать жилье через этот же сайт объявлений. В этот раз трубку взял мужчина, но пригласили их в тот же "офис". На встречу поехала девушка молодого человека, где ее встретила та же представительница "агентства" - Мария.

"Девушку встречает этот же персонаж - Мария, заводит в офис, ну и все идет по накатанной. Девушка записала весь разговор на диктофон, так что всю эту лапшу можно послушать. После того, как они вышли с офиса, я подошел к ней. Она стала в ступор, и не знала что делать", - пишет обманутый парень.

Мошенница стала убегать, но парень успел ее догнать и передать патрульным. Оказалось, что в отношении нее заведено как минимум шесть уголовных дел.

Разговор с мошенницей можно посмотреть на видео по ссылке. Осторожно, оно содержит нецензурную лексику.

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