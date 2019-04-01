Украинцы легко раскалываются на лагеря: Pianoбой высказался о ситуации в стране

Pianoбой, он же Дмитрий Шуров, поделился со своими подписчиками своим мнением о том, что сейчас происходит в Украине. Артист отметил, что никто не уважает и не слушает мнение другого и общество из-за этого раскалывается. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Известный музыкант подчеркнул, что если вам не нравится мысль оппонента, то попробуйте с ним говорить, аргументировать. Это нужно сделать не ради кого-то или чего-то, а для нас самих.

"Общество, построенное на желании взаимодействовать, будет сильнее любых обстоятельств. Его за пару лет не построишь, это сложно, но если коллективно работать, то все возможно", - подчеркнул Pianoбой.

Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Подписчики артиста также прокомментировали его слова.

"Лично я не с кем не ссорилась из-за выборов. Потому именно с этого дня начала разрушаться моя жизнь. Поэтому даже в выборах не участвовала";

"Я вообще впервые в жизни голосовала вчера. Более уверена, что сделала правильный выбор, и наконец наша жизнь изменится в лучшую сторону, и всей страны";

"Было такое, спросила просто, а человек сразу начала кричать, не говорить спокойно, а кричать. Люди мы сами себя загоняем в тупик";

"Дай Бог, чтобы было желание работать. Лично я ненавижу эти ссоры. Это столько негатива безрезультатного…";

"Если бы ваши слова вложить каждого в голову";

"Сегодня ту же идею пыталась донести в ФБ. Просто не выдержала. Больно и тяжело за этим наблюдать. И все, кто распространял негатив и раздор, тем и продолжают заниматься. Одна написала "кто голосовал за ___ удалитесь у меня из друзей", серьезно?";

"Благодарю Вас за Вашу позицию! Тоже такого мнения! Всегда нужно оставаться людьми! И вести цивилизованный диалог, а не оскорблять друг друга, но "дели и властвуй" - это очень древний метод, увы!";

"Сколько грязи в сети, даже аргументировать не хочется";

"Хорошо сказано - умные вещи сейчас жидкая вещь!";

"А я решила на этот раз обойти тот негатив, который связан с выборами. И все время, на провокационные вопросы "За кого будешь голосовать?" отвечала "Я пользуюсь своим правом не разглашать ..." и меня не трогали. После выборов тактика провокаторов изменилась, когда им не отвечаешь, то начинается "Ага! Видимо за ...", отвечаю "Я несу ответственность только за то, что говорю, а не за то, что вы сами себе напридумывали".

Напомним, что Pianoбой высказался о выступлении украинских артистов в России.

Ранее сообщалось о том, что Pianoбой возмутился, когда увидел реакцию некоторых украинцев после боя Александра Усика.