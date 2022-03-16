ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы могут получить скидку 25% при оплате коммуналки: что нужно сделать

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 16:20
Украинцы могут получить скидку 25% при оплате коммуналки: что нужно сделать Украинцы могут сэкономить на оплате коммунальных услуг (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинцы при оплате коммунальных услуг в марте через отделения Укрпочты могут сэкономить.

Как это сделать, да и еще поддержать ВСУ при этом - читайте в нашем материале ниже.

Как сэкономить на коммуналке в марте

В Укрпочте напомнили, что оплата коммуналки является обычным делом, которое имеет чрезвычайное значение в период войны.

"Поддержи экономику Украины, а значит и нашу армию - уплати коммунальные платежи в отделении Укрпочты со скидкой 25% на комиссию за оплату", - рассказали в пресс-службе Укрпочты.

Акция действует до конца марта.

Ближайшее отделение, в котором можно воспользоваться скидкой, используя фильтр "-25% на комісію за платежі", можно по ссылке.

Украинцы могут получить скидку 25% при оплате коммуналки: что нужно сделать

Заметим, что по состоянию на 16 марта в Украине работает около четырех тысяч отделений Укрпочты.

Кроме этого, на маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения.

Украинцы могут получить скидку 25% при оплате коммуналки: что нужно сделать

На каких услугах Укрпочты еще можно экономить?

С 11 марта Укрпочта доставляет "посылки из дома" со скидкой 70% в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию и Словакию - тех стран, которые принимают сегодня наибольшее количество беженцев из Украины.

Также через Укрпочту можно оформить доставку товаров из интернет-магазинов: Rozetka, Prom, OLX, Eva, Domki, HappyGaGa, Гном, Птичка, Style Victoria, Maritel, Trikomir, Авекс.

Добавим, что Укрпочта выбрала эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!". Его разработал крымчанин Борис Грох, который в 2014 году вынужден был покинуть родной род из-за оккупации полуострова Россией.

Держите также подробную инструкцию, как получить 6500 гривен через Дію.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочта Коммунальные платежи
LITE
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров