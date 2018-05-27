"Украинцы положительные": норвежских фанатов потрясло гостеприимство украинцев

Киевская семья приютила болельщиков "Ливерпуля"

Фанаты из Норвегии рассказали о том, как их тепло приняли в доме киевлян. Об этом сообщает ТСН.

Ажиотаж вокруг цен на номера в отелях столицы на время проведения финала Лиги Чемпионов привел к тому, что неравнодушные киевляне стали приглашать иностранцев к себе домой переночевать абсолютно бесплатно. Для этого создавались специальные группы в социальных сетях, где фанаты могли договориться об условиях проживания.

Фанаты "Ливерпуля" из Норвегии Кент, Джимми и Герда нашли себе пристанище в квартире киевлян Лилии и Александра. Познакомились они именно благодаря социальным сетям.

"Мы просто не хотели, чтобы жителей Киева запомнили, как жлобов. Все произошло очень быстро и неожиданно. Вечером мы выложили в Интернет объявление, и уже на следующий день нам пришел ответ - кроме норвежцев, были еще молдаване. Все окончательно решилось в течение недели", - рассказали киевляне.

Лилия рассказала о том, что она просматривала цены на номера в гостиницах Киева и была неприятно удивлена.

"В одном из отелей двое суток стоит 1440 гривен, однако из-за приезда фанатов стоимость этого номера теперь составляла 67 тысяч гривен. То есть стоимость превышена в 45 раз".

Фото: Фанаты из Норвегии (ТСН)

Норвежские фанаты посетили Украину впервые. Кроме самого футбольного матча, они успели прогуляться только по Андреевскому спуску. После того, как туристы из Норвегии купили билеты на матч, они столкнулись с проблемой очень дорого жилья в Киеве. Тогда они решили попытать счастья с помощью социальных сетей, так как услышали информацию о том, что некоторые жители столицы готовы бесплатно приютить туристов. Так они нашли Лилю и Александра.

"Мы приобрели билеты на финал Лиги чемпионов за 14 дней до его начала. Если бы не нашли где переночевать, остались бы на улице. Спасибо Лиле", - рассказали ребята.

Как объясняют сами фанаты, проблемы была не только в высоких ценах на жилье, а и в том, что в Киеве отсутствует достаточное количество отелей для таких мероприятий. Они рассказали, что к примеру, в Берлине, таких проблем не возникает, так как там гостиниц хватает с головой.

"В связи с тем, что у нас мало отелей, каждый делает то, что ему захочется. Кто забронировал места в отеле заранее, у них не возникло никаких проблем, а вот ребятам было значительно труднее найти жилье", - рассказала Лиля.

Норвежцам очень понравилось в Киеве. Их очаровали украинцы и страна в целом.

"Украинцы положительные, постоянно улыбаются - они очень радостные", - утверждают фанаты и рассказали о том, что это не первый опыт посещения футбольных матчей.

В 1992 году они ездили в Швецию на чемпионат Европы и оказались в подобной ситуации с жильем. Тогда им пришлось втроем ночевать в машине.

Кстати, мы писали о том, как киевские таксисты подняли цены во время финала Лиги Чемпионов.

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Видео: video.rbc.ua