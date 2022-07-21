В Украину идет жара с "кочевыми" дождями: где будет заливать, а где распечет до +36

Погода в Украине в четверг, 21 июля, будет с комфортной температурой воздуха, осадки в виде дождей с грозами пройдут только в некоторых регионах, но большинство территории страны порадует солнце. Но уже в конце недели вернется жара.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра .

Кратковременные грозовые дожди в четверг ожидаются преимущественно на Левобережье. В частости, осадки будут в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях, а также вероятны в Черниговской и Полтавской областях, и в Автономной Республике Крым.

В южных регионах вероятны порывы по 15-20 метров в секунду. На остальной части территории Украины - ветер будет спокойнее, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха 21 июля в целом в дневное время ожидается около +22... +27 градусов, на северо-востоке чуть "свежее": +18... +23 градусов, при этом в западных и южных областях столбики термометров покажут +25... +30 градусов, а в Закарпатской области и вовсе поднимутся до +35 градусов.

В Киеве и области прогнозируется около +22... +27 градусов, в столице есть вероятность дождя, но не сильного.

Карта погоды в Украине 21 июля (фото: meteo.gov.ua)

Что будет с погодой до конца недели

В пятницу, 22 июля, температура воздуха повысится в западных областях, где столбики термометров будут показывать +29... +33 градусов, а на Закарпатье прогнозируется жара до +36 градусов. На остальной части территории страны будет около +23... +28 градусов.

Дожди с грозами ожидаются в восточных областях и местами в центре и на юге Украины.

Карта погоды в Украине 22 июля (фото: meteo.gov.ua)

В субботу, 23 июля, синоптическая ситуация не поменяется - жара за +30 градусов на западе страны (опять же +36 градусов на Закарпатье), местами на юге, при этом на Левобережье будет "свежее".

Грозовые дожди пройдут только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Карта погоды в Украине 23 июля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 24 июля, погода "перетасует колоду", и температура воздуха снизится уже в западных областях, в то время как на восточных наоборот - столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Жарче всего будет в центральных регионах - до +32 градусов.

В последний выходной день осадки тоже "перекочуют" - накроют все Правобережье, а также Черниговскую и Киевскую области. А вот на Левобережье будет сухо.

Карта погоды в Украине 24 июля (фото: meteo.gov.ua)