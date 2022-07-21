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В Україну йде спека з "кочовими" дощами: де заливатиме, а де розпече до +36

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Четвер 21 липня 2022 07:33
В Україну йде спека з "кочовими" дощами: де заливатиме, а де розпече до +36 Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде спекотна та з грозовими дощами
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні у четвер, 21 липня, буде з комфортною температурою повітря, опади у вигляді дощів з грозами пройдуть тільки в деяких регіонах, але більшість території країни порадує сонце. Та вже наприкінці тижня повернеться спека.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Короткочасні грозові дощі у четвер очікуються переважно на Лівобережжі. Зокрема, опади будуть в Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській областях, а також вірогідні в Чернігівській і Полтавській областях, та в Автономній Республіці Крим.

У південних регіонах вірогідні пориви до 15-20 метрів на секунду. На решті частини території України - вітер буде спокійнішим, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря 21 липня загалом у денний час очікується близько +22... +27 градусів, на північному сході трохи "свіже": +18... +23 градусів, при цьому в західних і південних областях стовпчики термометрів покажуть +25... +30 градусів, а в Закарпатській області і зовсім піднімуться до +35 градусів.

У Києві та області прогнозується близько +22... +27 градусів, у столиці є ймовірність дощу, але не сильного.

В Україну йде спека з &quot;кочовими&quot; дощами: де заливатиме, а де розпече до +36

Карта погоди в Україні 21 липня (фото: meteo.gov.ua)

Що буде з погодою до кінця тижня

У п'ятницю, 22 липня, температура повітря підвищиться у західних областях, де стовпчики термометрів показуватимуть +29... +33 градусів, а на Закарпатті прогнозується спека до +36 градусів. На решті частини території країни буде близько +23... +28 градусів.

Дощі з грозами очікуються в східних областях і місцями в центрі іта на півдні України.

В Україну йде спека з &quot;кочовими&quot; дощами: де заливатиме, а де розпече до +36

Карта погоди в Україні 22 липня (фото: meteo.gov.ua)

У суботу, 23 липня, синоптична ситуація не зміниться - спека за +30 градусів на заході країни (знову ж +36 градусів на Закарпатті), місцями на півдні, при цьому на Лівобережжі буде "свіжіше".

Грозові дощі пройдуть тільки в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

В Україну йде спека з &quot;кочовими&quot; дощами: де заливатиме, а де розпече до +36

Карта погоди в Україні 23 липня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 24 липня, погода "перетасує колоду", і температура повітря знизиться вже в західних областях, в той час, як на східних навпаки - стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів. Найспекотніше буде в центральних регіонах - до +32 градусів.

В останній вихідний день опади теж "перекочують" - накриють все Правобережжя, а також Чернігівську та Київську області. А ось на Лівобережжі буде сухо.

В Україну йде спека з &quot;кочовими&quot; дощами: де заливатиме, а де розпече до +36

Карта погоди в Україні 24 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, перед цим синоптики дали новий прогноз погоди на другу половину липня.

А також ми писали, що нещодавно в Житомирі потужна злива перетворила вулиці на річки.

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