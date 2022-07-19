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У Житомирі потужна злива перетворила вулиці на річки (відео)

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Житомир, Вівторок 19 липня 2022 17:41
У Житомирі потужна злива перетворила вулиці на річки (відео) Колаж РБК-Україна: у Житомирі підтопило вулиці після сильного дощу
Автор: Володимир Костирін

У Житомирі після сильної зливи у вівторок, 19 липня, деякі вулиці залило водою, і дороги перетворилися на "річки", що ускладнило пересування як водіям, так і пішоходам, які нерідко потрапляють під водні каскади від бризок через проїжджаючий "водоймами" транспорт.

Відео підтоплених вулиць Житомира опубліковано в мережі.

Причина залитих вулиць після дощу - не здатність каналізації та водостоків справлятися зі значним обсягом вологи.

Жителі Житомира в пабліках зазначають, що подібні картини в місті вони можуть спостерігати не рідко після сильних дощів.

Відео: залиті після зливи вулиці в Житомирі 19 липня

Також в житомирських пабліках пишуть, що такі опади пройшли локально в центрі, і в деяких частинах міста дощу толком і не було.

У Житомирі потужна злива перетворила вулиці на річки (відео)У Житомирі потужна злива перетворила вулиці на річки (відео)

Фото: скрін коментарів t.me/pzhytomyr

Інші користувачі мережі іронізують, що 19 липня проблему з водою допомогла вирішити природа. Так, люди мають на увазі тимчасове призупинення водопостачання через аварійно-відновлювальні роботи на деяких вулицях.

У Житомирі потужна злива перетворила вулиці на річки (відео)

Оголошення мерії Житомира про призупинення подачі води через ремонт (фото: facebook.com/miskaradazt)

Раніше ми писали, що днями в Києві після сильного дощу в небі розкинулася подвійна веселка, а потім "розцвів" красивий захід сонця, і в мережі показали яскраві фото і відео видовищного явища.

До слова, перед цим також було опубліковано відео, як у столиці потужна злива затопила вулиці.

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