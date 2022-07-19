В Житомире мощный ливень превратил улицы в реки (видео)

В Житомире после сильного ливня во вторник, 19 июля, некоторые улицы залило водой, и дороги превратились в "речки", что усложнило передвижение как водителям, так и пешеходам, которые нередко попадают под водные каскады от брызг из-за проезжающего по "водоемам" транспорта.

Причина залитых улиц после дождя - не способность канализации и водостоков справляться со значительным объемом влаги.

Жители Житомира в пабликах отмечают, что подобные картины в городе они могут наблюдать не редко после сильных дождей.

Видео: залитые после ливня улицы в Житомире 19 июля

Также в житомирских пабликах пишут, что такие осадки прошли локально в центре, и в некоторых частях города дождя толком и не было.

Фото: скрин комментариев t.me/pzhytomyr

Другие пользователи сети иронизируют, что 19 июля проблему с водой помогла решить природа. Так, люди имеют в виду временную приостановку водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ на некоторых улицах.

Объявление мэрии Житомира о приостановке подачи воды из-за ремонта (фото: facebook.com/miskaradazt)