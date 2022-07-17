Над Києвом розкинулася подвійна веселка, а потім в небі "розцвів" захід сонця: яскраві фото і відео
У небі Києва та області після теплого літнього дощу в неділю розкинулася яскрава веселка, причому з подвійною дугою, а потім небосхил осяяв фантастичний захід сонця. Красиве атмосферне явище над вечірнім небом захопило місцевих жителів і гостей столиці, і багато хто ділиться видовищними знімками та роликами в інтернеті.
Добірка фото і відео подвійної веселки під Києвом 17 липня - в матеріалі нижче.
Перед появою різнобарвного небесного "коромисла", що розкинулося на небосхилі, пройшов несильний короткочасний дощ. І хоча температура повітря у другий день вихідних трохи знизилася, опади були теплими.
Коли жителі столиці прибрали парасольки, то могли спостерігати в небі таку картину:
Біля основної дуги веселки був помітний її "дублікат", трохи менш яскравого відтінку, але чітко видніється на фоні потемнілих хмар і неба перед заходом сонця.
Видовищне атмосферне явище спостерігали в різних районах Києва - як в житлових масивах, забудованих висотками, так і в парках і скверах біля водойм.
Подвійна веселка в небі над Києвом 17 липня (фото: t.me/kievreal1)
До речі, веселку не дарма вважають добрим передвісником, адже як обіцяють синоптики, початок наступного тижня буде в столиці сухим, сонячним і ясним.
Кілька відео про подвійну веселку, що цієї неділі надихнула жителів і гостей Києва на швидкі хороші погодні новини, можна також подивитися за цим посиланням.
Подвійна веселка в небі над Києвом 17 липня (фото: t.me/kievreal1 / Telegram-канал "Київський двіж")
Трохи пізніше, коли світило вже спускалося, небо столиці прикрасив також дуже яскравий захід сонця з багряними відтінками.
Гарний захід сонця в Києві 17 липня (фото: Telegram-канал "Київський двіж")
До речі, перед цим на початку червня в Дніпрі після потужної зливи з градом був фантастичний захід сонця з веселкою.
А як виглядала потрійна веселка, рідкісне атмосферне явище, можна побачити в нашому минулому матеріалі.