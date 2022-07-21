UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину идет жара с "кочевыми" дождями: где будет заливать, а где распечет до +36

Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет жаркая и с грозовыми дождями
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в четверг, 21 июля, будет с комфортной температурой воздуха, осадки в виде дождей с грозами пройдут только в некоторых регионах, но большинство территории страны порадует солнце. Но уже в конце недели вернется жара.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Кратковременные грозовые дожди в четверг ожидаются преимущественно на Левобережье. В частости, осадки будут в Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской областях, а также вероятны в Черниговской и Полтавской областях, и в Автономной Республике Крым.

В южных регионах вероятны порывы по 15-20 метров в секунду. На остальной части территории Украины - ветер будет спокойнее, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха 21 июля в целом в дневное время ожидается около +22... +27 градусов, на северо-востоке чуть "свежее": +18... +23 градусов, при этом в западных и южных областях столбики термометров покажут +25... +30 градусов, а в Закарпатской области и вовсе поднимутся до +35 градусов.

В Киеве и области прогнозируется около +22... +27 градусов, в столице есть вероятность дождя, но не сильного.

Карта погоды в Украине 21 июля (фото: meteo.gov.ua)

Что будет с погодой до конца недели

В пятницу, 22 июля, температура воздуха повысится в западных областях, где столбики термометров будут показывать +29... +33 градусов, а на Закарпатье прогнозируется жара до +36 градусов. На остальной части территории страны будет около +23... +28 градусов.

Дожди с грозами ожидаются в восточных областях и местами в центре и на юге Украины.

Карта погоды в Украине 22 июля (фото: meteo.gov.ua)

В субботу, 23 июля, синоптическая ситуация не поменяется - жара за +30 градусов на западе страны (опять же +36 градусов на Закарпатье), местами на юге, при этом на Левобережье будет "свежее".

Грозовые дожди пройдут только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Карта погоды в Украине 23 июля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 24 июля, погода "перетасует колоду", и температура воздуха снизится уже в западных областях, в то время как на восточных наоборот - столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Жарче всего будет в центральных регионах - до +32 градусов.

В последний выходной день осадки тоже "перекочуют" - накроют все Правобережье, а также Черниговскую и Киевскую области. А вот на Левобережье будет сухо.

Карта погоды в Украине 24 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, перед этим синоптики дали новый прогноз погоды на вторую половину июля.

А также мы писали, что недавно в Житомире мощный ливень превратил улицы в реки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине