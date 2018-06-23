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Интервью

На Украину надвигается антициклон: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

STYLERLIFE        23.06.2018 - 09:00
Фото: (pixabay.com/Pexels)
Фото: (pixabay.com/Pexels)

На территории страны ожидается сухая и ясная погода

В воскресенье, 24 июня, после субботних ливней ожидается наступление антициклона на территории Украины. Синоптики прогнозируют резкое уменьшение осадков по всей стране, а также преимущественно ясную сухую погоду. Об этом в своем прогнозе сообщила Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

"Суббота. Дожди и похолодание. Во время дождей - местами грозы, шквалы и град. Снижение температуры воздуха до +14… +23 градусов, на Левобережье до +19… +26, на Востоке еще побудет жара до +28… +33 градусов. К Востоку дожди придут только вечером в субботу", — написала Наталья Диденко в своем аккаунте в Facebook.

Укргидрометцентр на 23 июня прогнозирует дожди на территории всей Украины, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской областей. На Западе страны существенно снизится температура. Разница с восточной частью страны может составить 15 градусов тепла. Минимальные показатели ожидаются в Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях — до +12… +17 градусов тепла. Максимально высокая температура ожидается в Донецкой, Запорожской и Луганской областях. Уровень тепла может достигнуть +30… +33 градусов.

 

Прогноз погоды на 23 и 24 июня (meteo.gov.ua)

"Все. На остальной территории или солнце, или просто облачка. Воздух будет свежим, +18... +25 градусов. Оставит наконец жара восточные области, там 24 июня ожидается +22... +27 градусов. Уф", — подытожила Диденко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Фото: Погода (facebook.com/tala.didenko)

На 24 июня Укргидрометцентр обещает наступление антициклона. Так, под угрозой дождей окажутся 6 западных областей — Закарпатская, Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская, Волынская и Тернопольская. Ожидается незначительное количество осадков в дневное время суток.

Уровень тепла на Западе поднимется в среднем на 3 градуса, а на Востоке немного снизится. Так, температура в западных регионах страны будет варьироваться от +17 до +20 градусов, в восточных — от +21 до +27 градусов Цельсия.

В центральной части нашей страны амплитуда колебаний температуры значительно ниже: столбики термометров покажут до +20… +22 градусов. На Юге Украины ожидается спад температуры до +23… +27 градусов.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, где сильнее всего похолодает в субботу.

Видео: (video.rbc.ua)

Атмосферный фронт: синоптики рассказали, где сильнее всего похолодает в субботу "Температуру обвалят": синоптик предупредила украинцев о резкой смене погоды (фото)
Теги: прогноз погоды, июнь, синоптик
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