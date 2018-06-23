На Україну насувається антициклон: синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

На території країни очікується суха і ясна погода

У неділю, 24 червня, після суботніх злив очікується наступ антициклону на території України. Синоптики прогнозують різке зменшення опадів по всій країні, а також переважно ясну суху погоду. Про це у своєму прогнозі повідомили Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

"Субота. Дощі та похолодання. Під час дощів - місцями грози, шквали та град. Зниження температури повітря до +14... +23 градусів, на Лівобережжі до +19... +26, на Сході ще побуде спека до +28... +33 градусів. До Східу дощі дійдуть аж надвечір у суботу", — написала Наталя Діденко у своєму акаунті в Facebook.

Укргідрометцентр на 23 червня прогнозує дощі на всій території України, крім Донецької, Луганської та Харківської областей. На Заході країни суттєво знизиться температура. Різниця з східною частиною країни може скласти 15 градусів тепла. Мінімальні показники очікуються в Івано-Франківській, Тернопільській і Рівненській областях — до +12... +17 градусів тепла. Максимально висока температура очікується в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. Рівень тепла може досягти +30... +33 градусів.

Прогноз погоди на 23 і 24 червня (meteo.gov.ua)

"Все. На решті території або сонце, або просто хмаринки. Повітря буде свіжим, +18... +25 градусів. Залишить нарешті спека східні області, там 24 червня очікується +22... +27 градусів. Уф", — підсумувала Діденко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Фото: Погода (facebook.com/tala.didenko)

На 24 червня Укргідрометцентр обіцяє наступ антициклону. Так, під загрозою дощів виявиться лише 6 західних областей — Закарпатська, Львівська, Рівненська, Івано-Франківська, Волинська та Тернопільська. Очікується незначна кількість опадів у денний час доби.

Рівень тепла на Заході підніметься в середньому на 3 градуси, а на Сході трохи знизиться. Так, температура в західних регіонах країни буде варіюватися від +17 до +20 градусів, у східних — від +21 до +27 градусів Цельсія.

В центральній частині нашої країни амплітуда коливань температури значно нижче: стовпчики термометрів покажуть до +20... +22 градусів. На Півдні України очікується спад температури до +23... +27 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, де сильніше всього похолодає в суботу.

Відео: (video.rbc.ua)