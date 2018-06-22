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Атмосферный фронт: синоптики рассказали, где сильнее всего похолодает в субботу

STYLERLIFE        22.06.2018 - 20:30
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Во многих регионах пройдут дожди

В субботу, 23 июня холодный атмосферный фронт захватит западную часть Украины, а также центральные регионы. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет на востоке Украины. Там синоптики прогнозируют ясную сухую погоду, температура воздуха В Донецкой, Луганской и Харьковской областях достигнет отметки +33 градуса. Ночью будет немного прохладнее, от +19 до +21 градуса.

В Сумах, Днепре, Запорожье и Полтаве так же будет тепло. Температура воздуха днем будет колебаться от + 24 до +30 градусов. Ночью от +15 до +19 градусов.  Возможен небольшой дождь ночью, местами даже сильный.

На юге будет пасмурно, дождливо, но тепло. Температура воздуха днем составит + 25 + 28 градусов, ночью +19 +21.

В Крыму жарко, синоптики также прогнозируют дождь. Днем от +30 до +32 градусов, ночью от +19 до +21 градуса.

Холоднее всего будет в западной части страны. В Ужгороде, Черновцах, Львове и Луцке днем воздух прогреется до +18 градусов.

В Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе и Ровно от +15 до +17 градусов. Ночная температура составит от +10 до +13 градусов.

В западных областях в субботу будет идти дождь.

В центре будет пасмурно и дождливо. Холодный фронт достигнет Винницкой, Черкасской, Черниговской и Киевской областей. Днем воздух прогреется до +17 +23 градусов, ночью от +13 до +15 градусов.

В столице в субботу будет идти дождь. Температура воздуха опустится до +15 +17 градусов днем и до +12 +14 градусов ночью.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, синоптик дала прогноз на выходные.

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Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
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