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Грозы, шквалы, град: синоптик дала прогноз на выходные

STYLERLIFE        22.06.2018 - 16:34
Фото: pixabay.com/jonathansautter
Фото: pixabay.com/jonathansautter

В Украине ожидается похолодание

На выходных, 23 и 24 июня, в Украине ожидается похолодание. Погода ухудшится практически по всей территории страны. Местами прогнозируются грозы, шквалы и град. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Суббота. Дожди и похолодание. Во время дождей - местами грозы, шквалы и град. Снижение температуры воздуха до +14+23 градусов, на Левобережье до +19+26, на Востоке еще побудет жара до +28+33 градусов. К Востоку дожди придут только вечером в субботу", - отметила эксперт.

Фото: Погода (facebook.com/tala.didenko)

В воскресенье, 24 июня, дожди пройдут на Западе Украины и в Луганской области.

"Все. На остальной территории или солнце, или просто облачка. Воздух будет свежим, +18+25 градусов. Оставит наконец жара восточные области, там 24 июня ожидается +22+27 градусов. Уф", - добавила синоптик.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В Киеве 23 июня – дождь, +16+19 градусов. А 24 июня в столице существенных осадков не ожидается, около +20 градусов.

"Потепление возобновится с понедельника", - сообщила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптик уточнила прогноз на пятницу.

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Теги: погода, Наталка Диденко
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