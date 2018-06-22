"Атмосферний фронт": синоптик уточнила прогноз на п'ятницю

Українцям розповіли, де чекати опадів 22 червня

У п'ятницю, 22 червня, в Україні почала змінюватися погода. На заході значно похолодало і вже йдуть дощі. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Отже, атмосферний фронт в Україні! Контрасти - самі бачите, від +12 градусів на Заході до +30 градусів на півдні", - зазначила експерт.

За даними синоптика, дощі йдуть на заході України і поступово рухаються в східному напрямку.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

22 червня у західних областях суттєво похолодає - температура повітря вдень до +18+22, місцями 16-18 градусів тепла. Очікуються дощі і грози, місцями град і шквали.

На сході і півдні до +27+32 градуси.

У другій половині дня опади очікуються на півночі, в центрі, а також в Одеській та Миколаївській областях. На сході, південному сході та в Дніпропетровській області утримається суха погода.

Температура повітря вдень до +23+28, у Житомирській області +19+24.

У східних областях опади малоймовірні, вдень +28+32.

У центральних областях - дощі і грози, вдень +25+33 градуси.

На півдні України опадів не очікується, вдень +27+33.

У Києві 22 червня також очікуються дощі з грозами, вдень +28.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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