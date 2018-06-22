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Местами дожди: синоптики рассказали, где похолодает

STYLERLIFE        22.06.2018 - 09:24
Фото: pixabay.com/Schwoaze
Фото: pixabay.com/Schwoaze

Местами пройдут дожди с грозами

В пятницу, 22 июня, в Украине будет жарко, но не везде. В западных областях ожидается похолодание до +22 градусов. Об этом сообщает УНИАН.

Кроме того, на западе будет облачно и пасмурно. Возможны дожди с грозами.

На востоке страны будет ясно. Температура поднимется до +34 градусов. В южных областях жарко и без осадков. Температура до +34.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

В северных областях ожидается ясная погода, однако местами возможны дожди. Температура составит +29 градусов. В центральной части страны жарко, до +34.

Ранее украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара.

По данным синоптика, западная часть страны находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонических образований. А юго-восточная часть Украины - под воздействием сухого и очень жаркого воздуха.

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Теги: погода
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