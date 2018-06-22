Місцями дощі: синоптики розповіли, де похолодає

Місцями пройдуть дощі з грозами

У п'ятницю, 22 червня, в Україні буде спекотно, але не скрізь. У західних областях очікується похолодання до +22 градусів. Про це повідомляє УНИАН.

Крім того, на заході буде хмарно і дощ. Можливі дощі з грозами.

На сході країни буде ясно. Температура підніметься до +34 градусів. У південних областях жарко і без опадів. Температура до +34.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

У північних областях очікується ясна погода, проте місцями можливі дощі. Температура складе +29 градусів. У центральній частині країни жарко, до +34.

Раніше українцям повідомили, коли настане 40-градусна спека.

За даними синоптика, західна частина країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів і циклонічних утворень. А південно-східна частина України - під впливом сухого і дуже спекотного повітря.

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