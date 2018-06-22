Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Місцями дощі: синоптики розповіли, де похолодає

STYLERLIFE        22.06.2018 - 09:24
Фото: pixabay.com/Schwoaze
Фото: pixabay.com/Schwoaze

Місцями пройдуть дощі з грозами

У п'ятницю, 22 червня, в Україні буде спекотно, але не скрізь. У західних областях очікується похолодання до +22 градусів. Про це повідомляє УНИАН.

Крім того, на заході буде хмарно і дощ. Можливі дощі з грозами.

На сході країни буде ясно. Температура підніметься до +34 градусів. У південних областях жарко і без опадів. Температура до +34.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

У північних областях очікується ясна погода, проте місцями можливі дощі. Температура складе +29 градусів. У центральній частині країни жарко, до +34.

Раніше українцям повідомили, коли настане 40-градусна спека.

За даними синоптика, західна частина країни знаходиться під впливом атмосферних фронтів і циклонічних утворень. А південно-східна частина України - під впливом сухого і дуже спекотного повітря.

Хайп-таксі #22: де посмажити шашлики в Києві

Сильно похолодає: синоптик дала прогноз погоди на п'ятницю "Фронт зібрався в гості": синоптик дала невтішний прогноз на 22 та 23 червня
Теги: погода
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся