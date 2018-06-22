Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Атмосферный фронт": синоптик уточнила прогноз на пятницу

STYLERLIFE        22.06.2018 - 12:32
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Украинцам рассказали, где ждать осадков 22 июня

В пятницу, 22 июня, в Украине начала меняться погода. На западе существенно похолодало и уже идут дожди. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Итак, атмосферный фронт в Украине! Контрасты - сами видите, от +12 градусов на Западе до +30 градусов на юге", - отметила эксперт.

По данным синоптика, дожди идут на западе Украины и постепенно движутся в восточном направлении.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

22 июня в западных областях существенно похолодает - температура воздуха днем до +18+22, местами 16-18 градусов тепла. Ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы.

На востоке и юге до +27+32 градусов.

Во второй половине дня осадки ожидаются на севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях. На востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области удержится сухая погода.

Температура воздуха днем до +​23+28, в Житомирской области +19+24.

В восточных областях осадки маловероятны, днем +​​28+32.

В центральных областях - дожди и грозы, днем +​​25+33 градуса.

На юге Украины осадков не ожидается, днем +​​27+33.

В Киеве 22 июня также ожидаются дожди с грозами, днем +​​28.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали, где похолодает.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (видео: STYLER.rbc.ua)

Местами дожди: синоптики рассказали, где похолодает Сильно похолодает: синоптик дала прогноз погоды на пятницу
Теги: погода, Наталка Диденко
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь