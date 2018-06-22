"Атмосферный фронт": синоптик уточнила прогноз на пятницу

Украинцам рассказали, где ждать осадков 22 июня
В пятницу, 22 июня, в Украине начала меняться погода. На западе существенно похолодало и уже идут дожди. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
"Итак, атмосферный фронт в Украине! Контрасты - сами видите, от +12 градусов на Западе до +30 градусов на юге", - отметила эксперт.
По данным синоптика, дожди идут на западе Украины и постепенно движутся в восточном направлении.
Карта погоды (meteo.gov.ua)
22 июня в западных областях существенно похолодает - температура воздуха днем до +18+22, местами 16-18 градусов тепла. Ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы.
На востоке и юге до +27+32 градусов.
Во второй половине дня осадки ожидаются на севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях. На востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области удержится сухая погода.
Температура воздуха днем до +23+28, в Житомирской области +19+24.
В восточных областях осадки маловероятны, днем +28+32.
В центральных областях - дожди и грозы, днем +25+33 градуса.
На юге Украины осадков не ожидается, днем +27+33.
В Киеве 22 июня также ожидаются дожди с грозами, днем +28.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
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