"Атмосферный фронт": синоптик уточнила прогноз на пятницу

Украинцам рассказали, где ждать осадков 22 июня

В пятницу, 22 июня, в Украине начала меняться погода. На западе существенно похолодало и уже идут дожди. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Итак, атмосферный фронт в Украине! Контрасты - сами видите, от +12 градусов на Западе до +30 градусов на юге", - отметила эксперт.

По данным синоптика, дожди идут на западе Украины и постепенно движутся в восточном направлении.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

22 июня в западных областях существенно похолодает - температура воздуха днем до +18+22, местами 16-18 градусов тепла. Ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы.

На востоке и юге до +27+32 градусов.

Во второй половине дня осадки ожидаются на севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях. На востоке, юго-востоке и в Днепропетровской области удержится сухая погода.

Температура воздуха днем до +​23+28, в Житомирской области +19+24.

В восточных областях осадки маловероятны, днем +​​28+32.

В центральных областях - дожди и грозы, днем +​​25+33 градуса.

На юге Украины осадков не ожидается, днем +​​27+33.

В Киеве 22 июня также ожидаются дожди с грозами, днем +​​28.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали, где похолодает.

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