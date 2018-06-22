Грози, шквали, град: синоптик дала прогноз на вихідні

В Україні очікується похолодання

На вихідних, 23 та 24 червня, в Україні очікується похолодання. Погода погіршиться майже по всій території країни. Місцями прогнозуються грози, шквали та град. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Субота. Дощі та похолодання. Під час дощів - місцями грози, шквали та град. Зниження температури повітря до +14+23 градусів, на Лівобережжі до +19+26, на Сході ще побуде спека до +28+33 градусів. До Сходу дощі дійдуть аж надвечір у суботу", - відзначила експерт.

Фото: Погода (facebook.com/tala.didenko)

У неділю, 24 червня, дощі пройдуть на Заході України та у Луганській області.

"Все. На решті території або сонце, або просто хмарки. Повітря ще буде свіжим, +18+25 градусів. Залишить нарешті спека східні області, там 24 червня очікується +22+27 градусів. Уф", - додала синоптик.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У Києві 23 червня – дощ, +16+19 градусів. А 24 червня в столиці істотних опадів не очікується, близько +20 градусів.

"Потепління відновиться з понеділка", - повідомила синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптик уточнила прогноз на п'ятницю.

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