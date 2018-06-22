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Атмосферний фронт: синоптики розповіли, де сильніше всього похолодає в суботу

STYLERLIFE        22.06.2018 - 20:30
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

У багатьох регіонах пройдуть дощі

У суботу, 23 червня холодний атмосферний фронт захопить західну частину України, а також центральні регіони. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

Найтепліше буде на сході України. Там синоптики прогнозують ясну суху погоду, температура повітря В Донецькій, Луганській і Харківській областях досягне позначки +33 градуси. Уночі буде трохи прохолодніше, від +19 до +21 градуса.

У Сумах, Дніпропетровську, Запоріжжі та Полтаві так само буде тепло. Температура повітря вдень коливатиметься від + 24 до +30 градусів. Вночі від +15 до +19 градусів. Можливий невеликий дощ вночі, місцями навіть сильний.

На півдні буде хмарно, дощитиме, але тепло. Температура повітря вдень становитиме + 25 + 28 градусів, вночі +19 +21.

У Криму жарко, синоптики також прогнозують дощ. Вдень від +30 до +32 градусів, вночі від +19 до +21 градуса.

Найхолодніше буде у західній частині країни. В Ужгороді, Чернівцях, Львові та Луцьку вдень повітря прогріється до +18 градусів.

В Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Рівному від +15 до +17 градусів. Нічна температура становитиме від +10 до +13 градусів.

У західних областях в суботу буде йти дощ.

У центрі буде хмарно і дощитиме. Холодний фронт досягне Вінницької, Черкаської, Чернігівської та Київської областей. Вдень повітря прогріється до +17 +23 градусів, вночі від +13 до +15 градусів.

У столиці в суботу буде йти дощ. Температура повітря опуститься до +15 +17 градусів вдень до +12 +14 градусів вночі.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, синоптик дала прогноз на вихідні.

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Теги: погода, прогноз, прогноз погоды
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