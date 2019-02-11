На Украину надвигается стихия: какие области пострадают больше всего

В ночь на вторник дожди и снегопады пройдут почти по всей территории страны

В понедельник, 11 февраля, в Украине скажется влияние атмосферных фронтов от циклона. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. А на западе осадки могут быть интенсивными, сообщает Gismeteo.

На отдельных участках дорог ожидается гололедица, максимальная температура воздуха составит +7+8 днем на западе и юге, минимальная будет на востоке - там столбики термометров ночью покажут до -1 градуса.

Сегодня днем погода будет пасмурной, запад страны накроют дожди со снегом. А уже в ночь на вторник сильные осадки - дождь и мокрый снег будут почти по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

На западе температура днем составит от +4 до +7 градусов, ночью столбики термометров покажут от 0 до +4 тепла на Закарпатье.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В северных областях днем показатели термометров достигнут +1+3 градуса тепла, ночью температура снизится совсем немного - будет от 0 до +2 тепла.

В центре Украины дневная температура составит от +2 до +4 тепла, а ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах от +1 до +4 градусов. Немного прохладнее будет в Полтавской области - здесь термометры покажут днем от +1 до +3, а в ночь на понедельник - от 0 до +2 градусов.

На востоке страны днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, ночью будет от -1 до +2 тепла.

В южных областях днем будет тепло и без осадков. Термометры покажут от + 4 до +8 тепла, а ночью температура снизится до +2+4 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве столбики термометров днем покажут от +2 до +4 градусов, будет пасмурно, но без осадков. В ночь на вторник ночная температура составит от +1 до +3 градусов, пройдут сильные дожди со снегом.

В православной традиции в этот день чтят память святого Лаврентия и Игнатия Богоносца. За народными приметами, холодная погода в этот день означает, что август будет жарким, а ветряная - к дождливому лету.

К слову, знаменитый экстрасенс Алена Курилова, которая стала победительницей проекта "Битва экстрасенсов", рассказала, когда украинцам стоит ждать потепления.

Мы также сообщали, что в Карпатах, вследствие оттепели, ожидается значительное снеголавинная опасность.