Украину накроют затяжные ливни и жара: где разгуляется непогода

Погода в Украине в ближайшие дни покажет свой летний нрав. Некоторые регионы будут плавиться от 30-градусной жары, а часть страны в течение почти недели будет поливать дождями, временами с грозами и шквалистым ветром.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра на пять дней, мокро будет в западном регионе, но временами грозовой циклон будет пробираться к Северу и Востоку. Потепление придет повсюду, но самая высокая температура удержится на Западе и Востоке.

В субботу, 6 июня, грозы разгуляются на Западе и Севере страны. На остальных территориях будет переменная облачность, но дожди маловероятны. Ветер сильный от 7 до 12 метров в секунду.

Прохладнее всего в западных областях и Одесчине - от +21 до +26, в остальных регионах +25+29 тепла. Ближайшая ночь тоже порадует летними +12+16 градусов.

В Киеве завтра днем +26+28, ночью +14+16. Вероятны порывы ветра, а также дождь с грозой.

Погода в Украине 6 июня (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, на Троицу 7 июня, температура по всей стране повысится на 1-2 градуса. Запад накроют дожди, на Севере будет переменная облачность, а в остальных регионах - ясное небо и палящее солнце.

8 июня будет похожая на воскресную синоптическая ситуация. Дождь на Западе и жара в остальных областях.

Погода в Украине 7 и 8 июня (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 9 июня, станет еще жарче. На Западе и в Одесской области +23+26, остальные регионы +27+32 градуса. Но Запад, Винницкую, Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Луганскую области накроет грозами.

10 июня погода будет такая же, как и в предыдущий день. Разве что грозы уйдут из Винницкой и Луганской областей и доберутся до Киева.

Погода в Украине 9 и 10 июня (фото: meteo.gov.ua)

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