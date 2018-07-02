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В Украину не пустили журналиста российского оппозиционного канала

STYLERLIFE        02.07.2018 - 18:28
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В издании утверждают, что журналист не ездил на оккупированные РФ территории

Российский телеканал "Дождь" сообщил, что корреспондента канала Алексея Коростелева не пустили в Украину. Об этом сообщается на сайте "Дождя".

Известно, что журналист, прилетев в киевский аэропорт "Борисполь", не смог попасть в город. Документ о запрете въезда ему вручили украинские пограничники.

Причиной отказа стало то, что Алексей не подтвердил цель поездки в страну, не имел приглашения и достаточного количества денег из расчета 50 долларов на каждый день.

Фото: Алексей Коростелев (facebookcomalexeykorostelyov)

Журналист якобы отправлялся на тренинг по расследованиям СМИ, который организован европейским консорциумом OPEN Media Hub. Мероприятие пройдет в Киеве со 2 по 6 июля и на него приглашены журналисты из Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Коростелев утверждает, что у него есть приглашение на тренинг, а все расходы на себя взяли организаторы.

В издании утверждают, что за последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию, а на территории, подконтрольной так называемым "ДНР-ЛНР" и в оккупированном Крыму он не был.

Ранее сообщалось, что двум российским актерам запретили въезд в Украину.

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Теги: запрет
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