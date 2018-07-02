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В Україну не пустили журналіста російського опозиційного каналу

STYLERLIFE        02.07.2018 - 18:28
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У виданні стверджують, що журналіст не їздив на окуповані території РФ

Російський телеканал "Дождь" повідомив, що кореспондента каналу Олексія Коростельова не пустили в Україну. Про це повідомляється на сайті "Дождя".

Відомо, що журналіст, прилетівши в київський аеропорт "Бориспіль", не зміг потрапити в місто. Документ про заборону в'їзду йому вручили українські прикордонники.

Причиною відмови стало те, що Олексій не підтвердив мета поїздки в країну, не мав запрошення і достатньої кількості грошей з розрахунку 50 доларів на кожен день.

Фото: Олексій Коростельов (facebookcomalexeykorostelyov)

Журналіст нібито вирушав на тренінг з розслідувань ЗМІ, який організований європейським консорціумом OPEN Media Hub. Захід пройде в Києві з 2 по 6 липня і на нього запрошені журналісти з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови.

Коростельов стверджує, що у нього є запрошення на тренінг, а всі витрати на себе взяли організатори.

У виданні стверджують, що за останні роки Коростельов двічі їздив у Київ за редакційним завданням, а на території, підконтрольній так званим "ДНР-ЛНР" і в окупованому Криму він не був.

Раніше повідомлялося, що двом російським акторам заборонили в'їзд в Україну.

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Теги: запрет
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