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Украину разжарит до +40 и более: синоптики обновили прогноз на июль

Фото: Погода в Украине в июле принесет сильную жару (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в июле принесет резкое повышение температуры до 40 градусов и даже выше, количество осадков будет меньше нормы.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на месяц.

В Gismeteo прогнозируют, что страшная жара продлится ориентировочно с 19 по 23 июля (в зависимости от региона). Если в Киеве и Одессе прогнозируется +38+40, то для юго-востока синоптики вообще дают +43+46 (!) градусов.

Вероятно, этот прогноз еще будет обновляться, но пока цифры очень пугают.

Ближайшие же несколько дней порадуют комфортной температурой и даже прохладой, +17+25 градусов.

Смотрите ниже прогноз до конца июля для Киева, Львова, Харькова, Одессы и Днепра.

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Между тем в Украинском гидрометцентре также прогнозируют, что июль будет жарче нормы, а осадков на юго-западе будет меньше.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19), что на 1,5-2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. В юго-западных областях несколько меньше нормы", - сообщили в гидрометцентре.

По книге народного синоптика Леонида Горбаня, середина июля будет жаркой. Затем придут дожди и понижение температуры, а в начале третьей декады месяца снова станет теплее.

Ранее мы писали, что 6 июля в Киеве был обновлен столетний температурный рекорд.

Также синоптик рассказал, почему весна в Киеве была уникальной.

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Погода в Украине