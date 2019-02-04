Морозы возвращаются: украинцев предупредили о резком изменении погоды

Самые сильные морозы ожидаются в восточных областях

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде, которая ожидает украинцев в ближайшие дни. Она предупредила об атмосферном фронте, который принесет нашей стране похолодание. Об этом она написала в публикации на своей Facebook-странице.

Так, по прогнозам синоптика, понижение температуры сильнее всего ощутят жители Востока, где ночная температура снизится до -11 градусов.

"Кто перегрелся прошлыми днями, в Украину идет воздух свежее - похолодает.

Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2+7 градусов придут дневные 0+3 градуса, местами до -1-3 градусов", - предполагает Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

5 февраля в Украине местами будут туманы и морось. Ночью ожидается от -1 до -4 градусов, а в Восточной Украине столбики термометров достигнут отметок от -6 до -11 градусов.

"Похолодание преимущественно подсушит окружающую среду и усилит гололедицу", - пишет народный синоптик.

6 февраля, по ее словам, на Севере и Западе Украины будет выпадать мокрый снег.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве 5 февраля будет без существенных осадков, ночью 0-2 градуса мороза, днем 0+2 градуса.

6 февраля в столице пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10-го февраля в Украину придет очередное потепление.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал украинцам прогноз на весенние месяцы - он рассказал, когда к нам придет по-настоящему весеннее тепло.

О весенней погоде "рассказал" и "синоптик" - сурок Тимка, которого разбудили в его день - 2 февраля.