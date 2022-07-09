Украину зальет дождями и похолодает: где погода будет самая неприятная

Погода в Украине принесет в ближайшие два дня неприятную и опасную погоду. Синоптики прогнозируют сильные грозы, ливни, шквальный ветер и местами возможен град. Часть областей окажется в зоне холодного воздуха, и температура резко упадет.

Какая погода ждет украинцев на выходных - читайте в материале ниже.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу грозами накроет почти всю страну, сухо будет только на востоке страны и в Крыму.

Температура воздуха самая низкая будет в западной части страны - от +21 до +24 градусов. В центре и на севере от +23 до +27 градусов. В южной части и на востоке днем воздух прогреется до +30 +34 градусов.

В Киеве 9 июля пройдет сильная гроза, дождь возможен и ночью, и днем. Температура воздуха в ночные часы составит +16 +18 градусов, днем ожидается +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 9 июля

В воскресенье грозы и сильные ливни охватят все области Украины, кроме Винницкой А температура начнет стремительно падать, жара сохранится только на востоке.

Ночью в западной части похолодает до +10 +13 градусов, днем там ожидается от +19 до +22 градусов.

На севере и в центральной части ночью прогнозируется от +14 до +17 градусов, днем от +23 до +26 градусов. На юге ночью будет +17 +19 градусов, днем от +26 до +29 градусов. На востоке ожидается от +29 до +33 градусов.

В Киеве 10 июля пройдет сильная гроза. Ночью в столице ожидается от +14 до +16 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 10 июля

А что будет с погодой дальше?

Дожди и грозы отступят только ко вторнику-среде. Но температура воздуха снизится во всех регионах страны.

До конца следующей неделе ожидается днем не более +24 +27 градусов. Жара вернется не раньше следующих выходных.