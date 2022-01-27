Украсьте свои ноготки: эти оттенки маникюра будут очень популярными в 2022-м

К счастью, бьюти-эксперты предсказывают, что тренды маникюра 2022 году будут такими же захватывающими.

Тенденции маникюра в 2021 году были связаны со смелыми, выразительными оттенками. Наполненные солнечным светом оттенки, такие как желтый, и драматические, темные оттенки, такие как матовый черный, были повсюду в социальных сетях и на ногтях модниц.

В 2022 вы увидите множество оттенков, которые вы знаете и любите, например, нейтральные оттенки и сверкающий металлик, пишет Bustle.

Кроме того, популярными будут несколько цветов, которые не были бы вашим первым выбором для маникюра - например, барвинок и мятно-зеленый.

Вот 7 оттенков, которые заставят вас позвонить своей маникюрше как можно скорее:

1. Фуксия

Стилисты ожидают, что люди будут тяготеть к "смелым и приглушенным цветам, которые символизируют энергию, баланс, уверенность и спокойствие, такие как фуксия". Яркий оттенок работает в любое время года, и это один из глянцевых оттенков, на который стоит обратить внимание в 2022 году.

Самые модные оттенки маникюра в 2022 (фото: instagram.com/paging_dr_mani)

2. Мятно-зеленый

В 2022 году мятно-зеленый маникюр займет свое место в списке трендов. Освежающий оттенок отлично смотрится в одиночку, но он также может добавить неожиданный элемент цвета в ваш нейл-арт.

Самые модные оттенки маникюра в 2022 (фото: instagram.com/pearnova)

3. Барвинок

По словам экспертов, в 2022 году двоюродный брат пурпурного цвета барвинок станет обязательным оттенком лака для ногтей. Цвет выглядит великолепно на всех тонах кожи и является отличным оттенком для интеграции в дизайн ногтей - кроме того, он очень близок к главному цвету года по версии Pantone - Very Peri.

Самые модные оттенки маникюра в 2022 (фото: instagram.com/themaniclub)

4. Металлик

Пойдите по стопам Бейонсе и поэкспериментируйте с металлическими ногтями в этом году. Стилисты говорят, что в этом году они ожидают увидеть блестящее серебро и смелое золото. Носите эти броские оттенки, чтобы нарядиться на модное мероприятие или оживить свой повседневный маникюр.

Самые модные оттенки маникюра в 2022 (фото: instagram.com/beyonce)

5. Нейтральные оттенки

Нейтральные ногти никогда не выйдут из моды, но именно в 2022 году вы сможете увидеть их повсюду. Если вам наскучили традиционные бежевые и нежно-розовые оттенки, попробуйте добавить хроматическое верхнее покрытие для свежего, неожиданного эффекта.

Самые модные оттенки маникюра в 2022 (фото: instagram.com/clw_nailartist)

6. Темно-синий

Хотите попробовать тренд темных ногтей, но не решаетесь носить черный цвет? Поприветствуйте темно-синий цвет - идеальный переход к более темным оттенкам на кончиках ваших пальцев.

Самые модные оттенки маникюра в 2022 (фото: instagram.com/nails.by.elizabeth.m)

7. Огненно-красный

Сделайте заявление в 2022 году с красными ногтями цвета гоночного автомобиля. Оттенок ретро отлично смотрится на коротких или длинных ногтях и является игривым способом привлечь внимание к вашим пальцам.

Самые модные оттенки маникюра в 2022 (фото: instagram.com/oliveandjune)