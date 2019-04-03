Укрзализныця готовит новые изменения: что делать, если в кассе нет билетов

Укрзализныця запускает дополнительные поезда в разные направления на праздники. На Пасху украинцы будут отдыхать четыре дня подряд. Выходные перенесут в связи с важным для украинцев праздником.

Всем известно, что на праздники взять билеты на поезда Укрзализныци бывает очень проблематично. Однако появилась и хорошая новость: Укрзализныця недавно назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники в 2019 году в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"По состоянию на 1 апреля 2019 года уже назначено восемь дополнительных поездов и дополнительные рейсы на пять поездов на Пасхальные и майские праздники. В целом назначен сорок один дополнительный рейс", - сообщается в новости от пресс-службы.

Что делать, когда билетов на поезд нет?

Существует несколько способов выхода из ситуации.

Сначала нужно проверить наличие билета на сайте Укрзализныци позже, через некоторое время после первого захода на сайт, когда вы обранужили, что билетов нет. Часто бывает так: пассажир выбрал билет, и в это время он недоступен другим. Но не купил его, и билет снова появляется на сайте.

Фото: Укрзализныця назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники (РБК-Украина)

Также надо проверить, не появились ли билеты после снятия брони. Бронь обычно снимают за 24 часа до отправления. Также – за одну, три, шесть и девять часов до его отправления.

Кроме того, можно ожидать появления нового вагона. Укразализныця часто добавляет вагоны к поездам, которые пользуются высокой популярностью.

Можно попробовать купить билет не на центральной станции города, а на другой. Например, из Киева попробуйте купить билет не из "Киева-Пассажирского", а из Дарницкого вокзала и так далее. Такая схема может работать, если в городе есть несколько железнодорожных станций, куда прибывают и отправляются поезда.

Также можно изменить вид транспорта. Например, проехать какое-то расстояние городской или пригородной электрической, воспользоваться автобусом.

Билеты Укрзализныци продаются в одной системе. Это означает, что когда их нет на сайте, то нет и в железнодорожных кассах.

Список дополнительных рейсов на Пасху и майские праздники:

№191/192 Киев-Львов будет курсировать 26, 27 апреля, 1 и 5 мая отправлением из Киева в 07:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

№197/198 Киев-Ковель будет курсировать 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 06:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Назад из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

№162/161 Киев-Николаев " будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 04:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

№223/224 Киев-Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытие в 20:31.

Фото: Укрзалізниця (facebook com/dpuzshk)

№179 Киев-Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепр в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

№164/163 Киев-Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 05:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

№168 Львов- Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

№205 Покровск-Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровская в 22:07.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг-Бахмач, №774 Киев-Шостка, № 782/781 Киев-Черкассы, № 779/780 Сумы-Киев-Винница и №111/112-на карте Харьков-Львов.

В Укрзализныце напоминают, что билеты на дополнительные поезда пассажиры могут купить онлайн или в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця удивила украинцев вагонами, в каждом из купе которых есть душ, пеленальный столик и умывальник.

Также Укрзализныця внезапно попала в громкий скандал из-за военных. Как оказалось, очередная на одном из вокзалов шокировала заявлением о том, что в Украине якобы нет никакой войны.