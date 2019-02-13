Укрзализныця ошарашила новыми ценами на билеты: чего ждать

Повышение цены – единственный выход для обновления фондов УЗ, считает эксперт

В Укрзализныце заявили, что в 2019 году планируют повысить тарифы на перевозку пассажиров на 25%. При этом в компании подчеркнули, что для отсутствия убыточности цену на билеты надо поднять не менее чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – и вовсе почти в 3,5 раза.

Предполагается, что тарифы будут поднимать в два этапа: с 1 февраля на 12%, и на столько же – с 1 октября 2019 года. Если такое предложение получит поддержку, то стоимость проезда будет повышена для всех категорий поездов и вагонов, за исключением вагонов первого класса в "Интерсити+".

Улучшит ли повышение цены за билеты качество услуг Укрзализныци – эксклюзивно для Styler рассказал Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий.

"Здесь нужно понимать, что те средства, которые Укрзализныця получает в виде поступлений от продажи билетов на пассажирские перевозки, покрывают около одной трети затрат на пассажирские перевозки. Поэтому повышение тарифов на пассажирские перевозки – неизбежный шаг, к которому нужно готовиться. По сути говоря, другого выхода в данной ситуации нет", - констатирует Сергей Вовк.

По его словам, решение о повышении тарифов еще не утверждено, ведь сейчас Укрзализныця только готовится представить такое предложение к Мининфраструктуры.

"Но повышение тарифов необходимо. Это решение планомерно откладывалось по из-за негативных социальных последствий, но к нему рано или поздно придут. В данный момент инвестпрограмма "УЗ" не успевает за износом основных фондов, и откладывание повышения тарифов приводит только к ухудшению состояния подвижного парка и железнодорожной инфраструктуры", - поясняет он.

Напомним, ранее Укрзализныцю раскритиковали за намерение в два раза повысить цены на билеты.

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