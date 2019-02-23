"Укрзализныця" подверглась жесткой критике за состояние СВ-вагона

СВ-вагон за 1465 гривен не оправдал ожидания пассажирки

Одна из пассажирок "Укрзализныци" задалась вопросом экономического обоснования тарифов перевозки пассажиров, после того, как купила билет в СВ-вагон. Об этом Яна Балацко рассказала на своей странице в Facebook.

Она приобрела билет в СВ-вагон на поезд Киев-Черновцы за 1465 гривен, что на 1000 гривен дороже, чем купе.

По ее словам, вагон был в очень плохом состоянии. Из окна дуло, а обогрев работал слабо и от холода не спасал. Вопросы к проводнику привели только к тому, что можно опустить жалюзи, что спасло немного ситуацию.

"Желание узнать какая реальная температура воздуха в вагоне выявило, что электронный термометр неисправный, в вагоне 148 градусов быть не могло", - написала Яна.

Фото: facebook.com/iana.balatsko

Спасть она легла под двумя одеялами. По ее словам, ночью она все-таки согрелась.

"Удивило что в вагоне не было плаката с номерами телефонов куда можно жаловаться на плохой сервис. Но есть интернет (не вай фай конечно, но возле городов ловит мобильный интернет) и номер можно найти на сайте "Укрзализныци". Но позвонить туда можно тоже только возле городов, т.к. связь естественно прерывается в пути. Я решила не ждать часа ночи до ближайшей большой остановки. Может лучше создать письменные обращения онлайн? Уверена не у одной меня такой ступор был", - написала Яна.

Скриншот с Facebook

Напомним, что "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта.

Ранее сообщалось, что НАБУ задержало экс-чиновника "Укрзализныци".