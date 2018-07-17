Уляна Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета: известна причина

Фото: wikipedia.org

За ректором тянется длинный шлейф махинаций

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун уволила с должности ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМеДУ) Валерия Запорожана. Об этом сообщает "Южный курьер".

Основной причиной этого увольнения стало грубое нарушение трудового договора. Нарушений, как отмечает издание, было много, но последним поводом стало то, что Валерий Запорожан сорвал министерскую проверку в университете, что расценили, как очередное нарушение контракта, подписанного еще в 2011 году.

Ректорский стаж у Валерия Запорожана был 24 года, а МОЗ своим решением фактически лишил его возможности баллотироваться на новый срок, так как контракт с ним истекал в сентябре 2018 года.

Фото: Валерий Запорожан (uc.od.ua)

Как сообщает издание, ректор попытался запретить через суд работу комиссий, которые прибыли в университет 16 июня. При этом общественники заявляют о том, что был проведен инструктаж подчиненных от Запорожана в духе: "сегодня нужно хвалить себя на местах и ругать верхи".

Общественных активистов, которые уже много лет добиваются отставки ректора, в университете не жалуют, так как они обвиняют Запорожана в системной коррупции и хищениях бюджетных средств.

Известно, что по фактам злоупотреблений в ОНМедУ несколько раз открывались уголовные дела, но ректора к ответственности так и не привлекли.

У Валерия Запорожана – яркое "региональное" прошлое и после Революции Достоинства он сумел каким-то образом сохранить свои позиции. А ведь он во время двух избирательных кампаний Виктора Януковича был его доверенным лицом, членом "Партии регионов" и отвечал за выборы в Одесской области.

Известно и активное участие ректора в организации Антимайдана в Киеве в феврале 2014 с принудительной отправкой туда студентов Медуниверситета. Запорожан угрожал студентам отчислением за поддержку Майдана, гордясь этим, цеплял на эфиры георгиевскую ленту, но так и не был люстрирован после Революции Достоинства.

В 2017 году в университете вспыхнул скандал с участием иностранных студентов, которые вышли на пресс-конференцию и открыто заявили о намеренном занижении оценок руководством вуза с целью вымогательства взяток.

Скриншот наказа (uc.od.ua)

Запорожан неприглядно выглядит и в роли научного наставника. Одна из его учениц защитила докторскую диссертацию, а Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Президиума НАМН Украины, проанализировала ее на предмет некорректных заимствований и выявила плагиат в грандиозных объемах. В связи с этим ОНМедУ был лишен научного совета по защите научных степеней.

В начале лета прошел ряд тендеров Одесского национального медицинского университета на общую сумму более чем 60 млн гривен. Между тем, общественность и преподаватели вуза уже два года подряд бьют тревогу по поводу многомиллионных закупок оборудования ректором университета Валерием Запорожаном.

Сотрудники университета рассказывают о разрушенных здания главного корпуса, учебных аудиторий, большой "анатомки". В состоянии запустения, без отопления находится аварийный спортивный корпус. А студентам и преподавателям даже не на чем сидеть.

От сотрудников университета, не согласных с экономической политикой ректора, он предпочитал избавляться.

Среди тех, кто пытается лоббировать и активно защищать ректора Одесского медуниверситета на уровне Киева называют народного депутата из партии "Народный фронт" Максима Полякова, который год назад был лишен депутатской неприкосновенности.

Как отмечает издание, масштабы хищений в Одесском медуниверситете поражают. По схемам Запорожана было продано: общежития на Малиновского и Ковалевского; центральную научно-исследовательскую лабораторию, на улице Белинского, стадион площадью 1,5 га на углу улиц Пастера и Мечникова, кафедру иностранных языков по улице Пастера.

Интересно, что технические задания при закупке Одесского национального медицинского университета (аппараты УЗИ, рентген-аппараты, гипертермическая перфузия, лабораторная техника), в том числе, техническое задание на закупку робототехники стоимостью около 250 млн грн., которая не состоялась только благодаря бдительности общественности, тоже было составлено под итальянского производителя подписаны преимущественно под итальянских производителей.

Кстати, в этом году, по результатам очередной проверки Минздрава, Валерия Запорожана отстранили от обязанностей ректора ОНМедУ по подозрению в коррупции. 23 апреля 2018 года в Минздраве подписали соответствующий приказ.

Кстати, в харьковском ВУЗе в день России студентам снизили балл из-за вышиванки.

Видео: STYLER.rbc.ua