В харьковском ВУЗе в день России студентам снизили балл из-за вышиванки

Фото: twitter.com/Turchynov

В сети пожаловались на преподавателя из украинского ВУЗа

В Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина преподаватель снизила балл за экзаменационную работу студентам, которые пришли в вышиванках. Именно традиционный украинский наряд якобы стал причиной низкой оценки за экзамен. Об этом написала мама одной из студенток Светлана Яковенко на странице "Україномовна Україна" в соцсети Facebook.

"Месяц молчали. Нервы сдали. Напишу. В Харькове в университете им. В. Каразина студентами, которые пришли на экзамен в вышиванках, снизили баллы. Для преподавателя это был святой день - День России. Ее возмущению не было предела. Теперь девочки не будут получать стипендию", — рассказала Светлана.

Она добавила, что инцидент произошел 12 июня, в этот день отмечается день России.

"Специальность "Культурология". 12 июня. Савицкая. Заведующий кафедры знает. Куратор ему сообщила", - отметила Светлана.

В ХНУ имени Каразина уже отреагировали на информацию в сети и сообщили, что создана комиссия для рассмотрения обстоятельств. По результатам работы комиссии будут обнародованы выводы.

"В Facebook распространяется пост Светланы Яковенко, мамы студентки Каразинского университета, которая не довольна оценкой экзамена ее дочери и потерей ею стипендии. Мать студентки видит в ситуации политический подтекст. Официальных обращений в университет не поступало. Апелляция не подавалась", — отмечается в сообщении ВУЗа.

Скриншот поста (facebook.com/groups/ukrainomovna.ukrain)

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/ukrainomovna.ukrain)

Скриншот поста (facebook.com/Karazin.University)

Ранее сообщалось, что украинский чемпион, который был дисквалифицирован правлением Международной федерации шашек (IDF) якобы за нарушение этического кодекса, отстоял свою правоту. Спортсмен полагает, что истинной причиной его дисквалификации была вышиванка. По его словам, в неофициальных разговорах представители IDF звучало удивление, почему он повсюду появляется в вышиванке.

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