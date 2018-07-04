Россия дисквалифицировала за вышиванку: украинский чемпион отстоял свою правоту

Аникееву выплатят компенсацию 5 тысяч швейцарских франков

Бывший чемпион мира по шашкам украинец Юрий Аникеев на три года был дисквалифицирован правлением Международной федерации шашек (IDF) якобы за нарушение этического кодекса. IDF возглавляет россиянин.

В понедельник, 2 июля 2018 года, Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF к украинскому спортсмену считаются недействительными, а дисквалификация гроссмейстера сроком на три года - с 16 декабря 2016-го по 15 декабря 2019-го - полностью аннулирована. Об этом сообщает УНИАН.

Международная федерация шашек обязана выплатить Юрию Аникееву пять тысяч швейцарских франков в качестве компенсации.

Согласно решению CAS, вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит. Расходы за ход судебного процесса в CAS понесет IDF.

В опубликованном на сайте решении об отстранении Аникеева на три года отмечалось, что он "много раз нарушил" пункты 2.2.4 и 2.2.8 "Этического кодекса IDF".

В первом речь идет о "некорректном поведении". В частности, оскорбления, акты агрессии или дискриминации по любым признакам судей, участников соревнований и их организаторов. Во втором пункте речь идет о "поведении, направленном на дискредитацию МФШ, ее мероприятий, организаторов, участников, спонсоров".

Напомним, в России украинского спортсмена дисквалифицировали за вышиванку. Позже знаменитый украинский шашкист назвал настоящую причину его дисквалификации. По словам спортсмена, в неофициальных разговорах представители IDF звучало удивление, почему Аникеев повсюду появляется в вышиванке.

Аникеев сообщал, что ему неоднократно угрожали из России.

"Ему россияне неофициально говорили: "Не будешь давать интервью об агрессии России в Крыму и на Донбассе; не будешь рассказывать об основании на чемпионатах мира, будешь играть, и никто тебя не дисквалифицирует", - рассказывал тренер украинца Анатолий Яценко.

Он добавил, что Аникеев отказался от "предложения".

"Как он может молчать, когда на чемпионат мира заявляют 20 россиян, и все они перебрасывают очки (специально проигрывают) одному выбранному, и таким образом искусственно делают его чемпионом мира", - сказал Яценко.

На защиту шашкиста кроме главы Украинской федерации шашек Анатолия Яценко, который назвал действия IDF "спортивным терроризмом", также высказался министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Он написал в Facebook, что считает это решение "политическим" и таким, которое "вызывает отвращение", считает его "сведением личных счетов" и "политическими репрессиями против гражданина Украины за его публичную патриотическую, проукраинскую позицию".

На этом угрозы не закончились. Однажды украинскому гроссмейстеру написали в Skype: "Ты договоришься до того, что потеряешь жизнь".

Кстати, Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018.

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