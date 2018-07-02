"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018

Шоумен пояснив, чому Україна повинна бойкотувати Росію в усіх видах спорту

Відомий український шоумен, гуморист, ведучий та волонтер Сергій Притула жорстко висловився про популярну серед знаменитостей фразу "спорт поза політикою" в рамках ЧС-2018. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Забагато лементу в стрічці щодо футболу. Дивитись чи не дивитись футбол? Мені якось по-барабану, дивитесь ви ЧС-2018 в Рашці чи ні. Ваш вибір. У мене в френдах був один дуже хороший чоловік, якого я поважав, як професіонала. Він поїхав на футбол. З френдів викреслив. Але є величезна когорта людей з мого оточення, які футбік дивляться. Діло панське. Я не дивлюсь. Хтось дивиться. У кожного своя доля і свій шлях широкий…" – зазначив ведучий.

"Єдине, що мене харить з аргументів, які наводять любителі трансляцій з РФ, - це "спорт поза політикою". Ви серйозно?! Хто вам цю х*рню у вушко прошепотів? Відколи це спорт поза політикою?!" – обурився він.

"Може вам згадати, як позаполітично 50 з гаком країн бойкотували Олімпіаду 80-го року в Москві ?! Оскільки в 79-му Союз ввів війська в Афган? А через чотири роки всі країни соцтабору дружно бойкотували ОІ в Лос-Анджелесі?! То спорт поза політикою?!" – підкреслив Притула.

"А війна між Сальвадором і Гондурасом у 69-му, через невихід однієї з країн на ЧС-1970 - з пальця висмоктана? А те, що вище керівництво ФІФА вилетіло у відставку, тому що деякі тоталітарні лідери не шкодували хабарів на те, щоб ці видатні футбольні ігрища відбувалися в їх країнах - це що? Не політика?" – обурився шоумен.

"А міняти мельдонієву сечу в лабораторіях, щоб твоя країна була в топі - це не політика? Просто комусь та ж сеча вдарила по мізках або все ж комусь хотілося, щоб країна була над усіма?" – запитав ведучий.

"А відсторонення збірної ПАР від Олімпійських ігор через політику апартеїду - це що? Не політика? А накачані допінгом атлети з НДР, які повинні показати перевагу соціалізму в протистоянні зі спортсменами з капіталістичної ФРН - це не політика?!" – продовжив він.

"А заголовок в російській спортивній газеті, напередодні протистояння збірних України та Росії, "Бей, Хохлов, спасай Росію" - це просто вдала спекуляція на прізвищі футболіста або все ж підтримка настроїв традиційно імперського ставлення до "меншого брата" в тамтешньому суспільстві?" – додав шоумен.

"Спорт і політика - завжди йдуть лікоть-в-лікоть! Спорт - це і є політика! Тому знайдіть якусь іншу аргументацію! Її я, можливо, зможу зрозуміти", - підкреслив Притула.

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Раніше повідомлялося, що велике пожертвування на потреби армії шокувало Сергія Притулу.

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