"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018

Шоумен объяснил, почему Украина должна бойкотировать Россию во всех видах спорта

Известный украинский шоумен, юморист, ведущий и волонтер Сергей Притула жестко высказался о популярной среди знаменитостей фразе "спорт вне политики" в рамках ЧМ-2018. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Много крика в ленте по футболу. Смотреть или не смотреть футбол? Мне как-то по-барабану, смотрите вы ЧМ-2018 в Рашке или нет. Ваш выбор. У меня в френдах был один очень хороший человек, которого я уважал, как профессионала. Он поехал на футбол. С френдов вычеркнул. Но есть огромная когорта людей из моего окружения, которые футбик смотрят. Дело барское. Я не смотрю. Кто-то смотрит. У каждого своя судьба и свой путь широкий..." – отметил ведущий.

"Единственное, что меня харит из аргументов, которые приводят любители трансляций с РФ, - это "спорт вне политики". Вы серьезно?! Кто вам эту х*рню в ушко прошептал? С каких пор спорт вне политики?!" – возмутился он.

"Может вам вспомнить, как внеполитически 50 с лишним стран бойкотировали Олимпиаду 80-го года в Москве ?! Поскольку в 79-м Союз ввел войска в Афган? А через четыре года все страны соцлагеря дружно бойкотировали ОИ в Лос-Анджелесе?! То спорт вне политики?!" – подчеркнул Притула.

"А война между Сальвадором и Гондурасом в 69-м, из-за невыхода одной из стран на ЧМ-1970 - из пальца высосана? А то, что высшее руководство ФИФА вылетело в отставку, потому что некоторые тоталитарные лидеры не жалели взяток на то, чтобы эти выдающиеся футбольные игрища проходили в их странах - это что? Не политика?" – возмутился шоумен.

"А менять мельдониевую мочу в лабораториях, чтобы твоя страна была в топе - это не политика? Просто кому-то та же моча ударила по мозгам или все же кому-то хотелось, чтобы страна была над всеми?" – спросил ведущий.

"А отстранения сборной ЮАР от Олимпийских игр из-за политики апартеида - это что? Не политика? А накачанные допингом атлеты из ГДР, которые должны показать превосходство социализма в противостоянии со спортсменами из капиталистической ФРГ - это не политика?!" – продолжил он.

"А заголовок в российской спортивной газете, накануне противостояния сборных Украины и России, "Бей, Хохлов, спасай Россию" - это просто удачная спекуляция на фамилии футболиста или все же, поддержка настроений традиционно имперского отношения к "меньшему брату" в тамошнем обществе?" – добавил шоумен.

"Спорт и политика - всегда идут локоть-в-локоть! Спорт - это и есть политика! Поэтому найдите какую-то другую аргументацию! Ее я, возможно, смогу понять", - подчеркнул Притула.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Ранее сообщалось, что крупное пожертвование на нужды армии шокировало Сергея Притулу.

Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua)