Росія дискваліфікувала за вишиванку: український чемпіон відстояв свою правоту

Анікєєву виплатять компенсацію 5 тисяч швейцарських франків

Колишній чемпіон світу з шашок українець Юрій Анікєєв на три роки був дискваліфікований правлінням Міжнародної федерації шашок (IDF) нібито за порушення етичного кодексу. IDF очолює росіянин.

У понеділок, 2 липня 2018 року, Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії IDF до українського спортсмена вважаються недійсними, а дискваліфікація гросмейстера терміном на три роки - з 16 грудня 2016-го по 15 грудня 2019-го - повністю анульована. Про це повідомляє УНІАН.

Міжнародна федерація шашок зобов'язана виплатити Юрію Анікєєву п’ять тисяч швейцарських франків в якості компенсації.

Згідно з рішенням CAS, вердикт суду остаточний і оскарженню не підлягає. Витрати за хід судового процесу в CAS понесе IDF.

В опублікованому на сайті рішенні про відсторонення Анікєєва на три роки відзначалося, що він "багато разів порушив" пункти 2.2.4 і 2.2.8 "Етичного кодексу IDF".

У першому йдеться про "некоректну поведінку". Зокрема образи, акти агресії або дискримінації за будь-якими ознаками суддів, учасників змагань та їх організаторів. У другому пункті мова йде про "поведінку, яка спрямована на дискредитацію МФШ, її заходів, організаторів, учасників, спонсорів".

Нагадаємо, в Росії українського спортсмена дискваліфікували за вишиванку. Пізніше знаменитий український шашкист назвав справжню причину його дискваліфікації. За словами спортсмена, у неофіційних розмовах представників IDF звучало здивування, чому Анікєєв всюди з'являється у вишиванці.

Анікєєв повідомляв, що йому неодноразово погрожували з Росії.

"Йому росіяни неофіційно казали: "Не даватимеш інтерв'ю' ю про агресію Росії в Криму і на Донбасі; не розповідатимеш про підстави на чемпіонатах світу, гратимеш, і ніхто тебе не дискваліфікує", - розповідав тренер українця Анатолій Яценко.

Він додав, що Анікєєв відмовився від "пропозиції".

"Як він може мовчати, коли на чемпіонат світу заявляють 20 росіян, і усі вони перекидають очки (спеціально програють) одному вибраному і таким чином штучно роблять його чемпіоном світу", - казав Яценко.

На захист шашкіста окрім глави Української федерації шашок Анатолія Яценко, який назвав дії IDF "спортивним тероризмом", також висловився міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Він написав у Facebook, що вважає це рішення "політичним" і таким, що "викликає огиду", вважає його "зведенням особистих рахунків" і "політичними репресіями проти громадянина України за його публічну патріотичну, проукраїнську позицію".

На тому погрози не скінчилися. Одного разу українському гросмейстеру написали у Skype: "Ти добалакаєшся до того, що втратиш життя".

До речі, Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018.

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