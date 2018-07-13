В харківському ВНЗ в день Росії студентам знизили бал через вишиванку

Фото: twitter.com/Turchynov

У мережі поскаржилися на викладача з українського вишу

В Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна викладач знизила бал за екзаменаційну роботу студентам, які прийшли у вишиванках. Саме традиційне українське вбрання нібито стало причиною низької оцінки за іспит. Про це написала мама однієї з студенток Світлана Яковенко на сторінці "Україномовна Україна" в соцмережі Facebook.

"Місяць мовчали. Нерви здали. Напишу. У Харкові в університеті ім. В. Каразіна студентами, які прийшли на іспит у вишиванках, знизили бали. Для викладача це був святий день - День Росії. Її обуренню не було меж. Тепер дівчата не будуть отримувати стипендію", — розповіла Світлана.

Вона додала, що інцидент стався 12 червня, в цей день відзначається день Росії.

"Спеціальність "Культурологія". 12 червня. Савицька. Завідувач кафедри знає. Куратор йому повідомила", - зазначила Світлана.

У ХНУ імені Каразіна вже відреагували на інформацію в мережі і повідомили, що створена комісія для розгляду обставин. За результатами роботи комісії будуть оприлюднені висновки.

"У Facebook поширюється пост Світлани Яковенко, мами студентки Каразінського університету, яка не задоволена оцінкою іспиту її дочки і втратою нею стипендії. Мати студентки вбачає у ситуації політичний підтекст. Офіційних звернень в університет не надходило. Апеляція не подавалася", — наголошується в повідомленні ВНЗ.

Скріншот поста (facebook.com/groups/ukrainomovna.ukrain)

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/ukrainomovna.ukrain)

Скріншот поста (facebook.com/Karazin.University)

Раніше повідомлялося, що український чемпіон, який був дискваліфікований правлінням Міжнародної федерації шашок (IDF) нібито за порушення етичного кодексу, відстояв свою правоту. Спортсмен вважає, що справжньою причиною його дискваліфікації була вишиванка. За його словами, в неофіційних розмовах представників IDF звучало здивування, чому він всюди з'являється в вишиванці.

Як діти з інвалідністю борються за освіту в звичайних школах (відео: STYLER.rbc.ua)