Уляна Супрун звільнила ректора Одеського медуніверситету: відома причина

Фото: wikipedia.org

За ректором тягнеться довгий шлейф махінацій

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звільнила з посади ректора Одеського національного медичного університету (ОНМеДУ) Валерія Запорожана. Про це повідомляє "Південний кур'єр".

Основною причиною цього звільнення стало грубе порушення трудового договору. Порушень, як зазначає видання, було багато, але останнім приводом стало те, що Валерій Запорожан зірвав міністерську перевірку в університеті, що розцінили, як чергове порушення контракту, підписаного ще в 2011 році.

Ректорський стаж у Валерія Запорожана було 24 року, а МОЗ своїм рішенням фактично позбавив його можливості балотуватися на новий термін, оскільки контракт з ним закінчується у вересні 2018 року.

Фото: Валерій Запорожан (uc.od.ua)

Як повідомляє видання, ректор спробував заборонити через суд роботу комісій, які прибули в університет 16 червня. При цьому громадські діячі заявляють про те, що був проведений інструктаж підлеглих від Запорожана в дусі: "сьогодні потрібно хвалити себе на місцях і лаяти верхи".

Громадських активістів, які вже багато років домагаються відставки ректора, в університеті не шанують, так як вони звинувачують Запорожана в системній корупції та розкрадання бюджетних коштів.

Відомо, що за фактами зловживань у ОДНМУ кілька разів відкривалися кримінальні справи, але ректора до відповідальності так і не притягнули.

У Валерія Запорожана – яскраве "регіональне" минуле і після Революції Гідності він зумів якимось чином зберегти свої позиції. Адже він під час двох виборчих кампаній Віктора Януковича був його довіреною особою, членом "Партії регіонів" і відповідав за вибори в Одеській області.

Відомо і активну участь ректора в організації Антимайдана в Києві в лютому 2014 з примусовою відправкою туди студентів Медуніверситету. Запорожан погрожував студентам відрахуванням за підтримку Майдану, пишаючись цим, чіпляв на ефіри георгіївську стрічку, але так і не був люстровано після Революції Гідності.

У 2017 році в університеті виник скандал за участю іноземних студентів, які вийшли на прес-конференцію і відкрито заявили про навмисне заниження оцінок керівництвом вузу з метою вимагання хабарів.

Скріншот наказу (uc.od.ua)

Запорожан непривабливо виглядає і в ролі наукового наставника. Одна з його учениць захистила докторську дисертацію, а Комісія з боротьби з лженаукою і фальсифікацією наукових досліджень Президії НАМН України, проаналізувала її на предмет некоректних запозичень і виявила плагіат у величезних обсягах. У зв'язку з цим ОНМУ був позбавлений наукової ради із захисту наукових ступенів.

На початку літа пройшов ряд тендерів Одеського національного медичного університету на загальну суму більш ніж 60 млн гривень. Між тим, громадськість та викладачі вишу вже два роки поспіль б'ють тривогу з приводу багатомільйонних закупівель обладнання ректором університету Валерієм Запорожаном.

Співробітники університету розповідають про зруйновані будівлі головного корпусу, навчальних аудиторій, великої "анатомки". У стані запустіння, без опалення знаходиться аварійний спортивний корпус. А студентам і викладачам навіть не на чому сидіти.

Від співробітників університету, не згодних з економічною політикою ректора, він вважав за краще позбавлятися.

Серед тих, хто намагається лобіювати і активно захищати ректора Одеського медуніверситету на рівні Києва називають народного депутата з партії "Народний фронт" Максима Полякова, який рік тому був позбавлений депутатської недоторканності.

Як зазначає видання, масштаби розкрадань в Одеському медуніверситеті вражають. За схемами Запорожана було продано: гуртожитки на Малиновського та Ковалевського; центральну науково-дослідну лабораторію, на вулиці Бєлінського, стадіон площею 1,5 га на розі вулиць Пастера та Мечникова, кафедру іноземних мов по вулиці Пастера.

Цікаво, що технічні завдання при закупівлі Одеського національного медичного університету (апарати УЗД, рентген-апарати, гіпертермічна перфузія, лабораторна техніка), в тому числі, технічне завдання на закупівлю робототехніки вартістю близько 250 млн грн., яка не відбулася тільки завдяки пильності громадськості, теж було складено під італійського виробника підписані переважно під італійських виробників.

до Речі, в цьому році, за результатами чергової перевірки Моз, Валерія Запорожана відсторонили від обов'язків ректора Одму за підозрою в корупції. 23 квітня 2018 року в Моз підписали відповідний наказ.

До речі, у харківському Вузі в день Росії студентам знизили бал з-за вишиванки.

Відео: STYLER.rbc.ua