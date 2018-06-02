Умер известный блюзовый музыкант

Музыкант был номинирован на Grammy за лучший блюзовый альбом
В США скончался известный блюзовый гитарист и музыкант Эдвард Харрингтон, более известный под псевдонимом Эдди Клируотер. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Alligator Records.
В Чикаго, США, на 84 году жизни умер известный блюзовый гитарист и музыкант Эдди Клируотер. По предварительным данным, музыкант скончался от сердечной недостаточности и в последние годы у него отмечались проблемы с сердцем.
Фото: Эдди Клируотер (eddyclearwater.com)
Эдвард Харрингтон, более известный как Эдди Клируотер, родился 10 января 1935 года в городе Мейкон, штат Миссисипи. У него не было специального музыкального образования, он был гитаристом-самоучкой.
В тринадцатилетнем возрасте переехал в Бирмингем (штат Алабама), где вскоре стал играть на гитаре в церкви, а в 1950 году переехал в Чикаго. Под прозвищем Гитарист Эдди он создал свою собственную группу, которая периодически выступала в чикагских тавернах. Подражая своему кумиру Чаку Берри, гитарист заработал себе славу великолепного шоумена.
Первый сингл Эдварда Харрингтона вышел в 1958 году, а первый альбом The Chief вышел в 1980 году на чикагском лейбле Rooster Blues и был высоко оценен критиками. Его следующий альбом, записанный для британского лейбла Red Lightin, получил награду W.C. Handy Blues Award в номинации "Лучший блюзовый альбом, импортируемый в другие страны".
В 1987 году Эдди Харрингтон объехал шесть стран Западной Африки с гастролями, после которых выпустил еще один альбом.
Альбом исполнителя Rock-N-Roll City в 2003 году был номинирован на премию Grammy как лучший традиционный блюзовый альбом.
Его последний компакт-диск был выпущен в прямом эфире Soul Funky в 2014 году.
У Клируотера осталась большая семья – жена и шестеро детей.
Похороны великого музыканта и виртуозного гитариста состоятся 5 июня.
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Видео: video.rbc.ua